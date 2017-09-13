Büyükşehir Belediyesi, Yolları Asfaltlamaya Devam Ediyor

Kent merkezinde çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Musa Anter Caddesi'ni asfaltlayarak hizmete açtı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Sıcak asfalt serme çalışmalarını daha çok kentin yeni imara açılan alanlarına kaydıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Kayapınar ilçesinin yeni yerleşim bölgesinden geçen ve büyük bir kısmı daha önce asfaltlanan bin 450 metre uzunluğundaki Musa Anter Caddesi'nin 600 metrelik kısmında çalışma yürüttü.



Caddeye 2 bin 337 ton sıcak asfalt serildi



Mahabad Bulvarı'nın üst kısmında kalan Musa Anter Caddesi'nin 600 metrelik bölümünde önce alt temel ve PMT çalışmalarını tamamlayan ekipler, 30 metre genişliğindeki caddeye toplam 2 bin 337 ton sıcak asfalt döktü. Hafta sonu yapılan çalışmanın ardından cadde hizmete açılırken, Musa Anter Caddesi'ne, yaya ve araç trafiğinin sorunsuz bir şekilde seyretmesi için yol çizgileri çizilecek. Kentin merkezinde birçok bulvar, cadde ve sokakta asfalt çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt serme çalışmalarını kentin yeni imar yollarında sürdürüyor. - DİYARBAKIR