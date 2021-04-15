Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarını sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarını sürüyor. Fen İşleri ekipleri Köşk'ün Cumayanı ve Ödemiş'in Ovacık mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Kent içi ulaşımda sorumluluk alanındaki her yolda güvenli ve konforlu rotalar oluşturmak için çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım ve Bakım İşleri ekipleri Köşk ilçesinin Cumayanı Mahallesine bağlı olan yolda büyük bir çalışma gerçekleştiriyor.

Cumayanı Mahallesinden İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Ovacık Mahallesine bağlanan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 4 km uzunluğundaki mevcut yolda genişletme ve tasarlama çalışması ve 2 km'lik kısmında altyapı ve drenaj çalışmaları tamamlandı.

Yolun altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından asfaltlama yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Tarım arazilerinin yoğun olduğu bölgede ürünlerin nakliye yolunun rahatlaması ile bölgeler arasında ticaretin yoğunlaşması bekleniyor.

Başkan Çerçioğlu: Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek

Yol yapım çalışmalarına kent genelinde devam ettiklerini ve vatandaşların konforlu yollarda seyahat etmeleri için çalıştıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm ilçelerimizde planlı bir şekilde yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köşk ilçemizdeki bu yolda olduğu gibi sadece kent içinde değil yüksek kesimlerde yer alan yollarımızda da çok yoğun mesai yapıyoruz. Güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi. - AYDIN

Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:07:09. #1.15#

title