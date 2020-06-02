Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarından 30 milyon lira tasarruf edecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde alımını gerçekleştirdiği bitüm-astar sayesinde bu sene yol çalışmalarından 30 milyon lira tasarruf hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde alımını gerçekleştirdiği bitüm-astar sayesinde bu sene yol çalışmalarından 30 milyon lira tasarruf hedefliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl içinde yapılması planlanan işler için petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde bitüm-astar alımı gerçekleştirerek depolarını dolduran Büyükşehir Belediyesi, geçen sene asfalt sezonunda ton fiyatı 6 bin liraya kadar çıkan bitüm-astarın tonunu 1223 liraya mal etti.

Depolarında yer açıldıkça alım yapmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2019'da ortalama 1 ton maliyeti 3 bin 500 lira olan bitüm-astarın tonuna bu yıl ortalama 2 bin 250 lira ödeyecek. Böylelikle yol yapım işlerinde bu yıl yaklaşık 30 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Ekipler 20 ilçede yürütülen yol yapım çalışmalarında sıcak asfalt ve sathi kaplama dışında yol yama çalışmalarını da gerçekleştirerek günlük ortalama 120 ton bitüm-astar kullanıyor.

Kaynak: AA