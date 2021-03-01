Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Nizip'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Nizip ilçesinde incelemelerde bulunduGaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilleri Osman Toprak, Latif Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve daire başkanları, Nizip de temaslarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilleri Osman Toprak, Latif Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve daire başkanları, Nizip de temaslarda bulundu.

İlk olarak Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın makamında gerçekleşen brifinge katılan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, daha sonra ise Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte sahaya indiler.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı içerisinde yapacağı hizmetlerle ilgili sahada incelemelerde bulunan yetkililer, başlayan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet sarı, "Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemizde devam eden yatırım ve projeleri yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunup çalışmaların yol haritasını belirledik. Çalışmalarımızın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, ilçemize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanım efendiye ve tüm ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu