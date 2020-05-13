Büyükşehir Belediyesi yeşil bir Mardin için çalışmalara hız verdi
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Büyükşehir Belediyesi yeşil bir Mardin için çalışmalara hız verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent için çalışmalara hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi yeşil bir Mardin için çalışmalara hız verdi
13.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:52

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent için çalışmalara hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere, kavşaklar, refüjler ve parklar 2 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fidanlıkta yetiştirilen ağaç ve mevsimlik çiçeklerin toprakla buluşturulmasıyla rengarenk bir görüntüye kavuşuyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, havaların ısınmasıyla ağaçlandırma ve mevsimlik çiçek dikimi gibi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Şehrin görsel zenginliğini artırmak amacıyla çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren Yaman, "Yeşil bir Mardin sloganıyla kentimizin yeşil alanlarını artırmak ve yeşil dokusunu korumak üç senedir Mardin'de çok sayıda ağaçlandırma faaliyeti yapıyoruz, şehrin değişik yerlerine fidan dikiyoruz. Tabi çiçeklendirmeyi de ihmal etmiyoruz. Ekiplerimiz bir yandan yeşil alanlara, parklara ve orta refüjlere çiçek dikerek, kenti renklendiriyor, bir yandan da ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil alan miktarını artırıyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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