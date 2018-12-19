Büyükşehir Belediyesi, Yenilenebilir Enerji Alanında Çığır Açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali (GES), 2017'den bu yana bin 250 konutun 1 yıllık elektriğini karşılayacak üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye, 2023 vizyonu kapsamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimiyle enerji yönetimini kalkınma ve yatırımın olmazsa olmazı olarak değerlendirdi. Ülke genelinde güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak amacıyla etkin çalışmalar başlatıldı.

İş gücü potansiyeli, verimli toprakları ve uluslararası bakış açısıyla, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehirleri arasına giren Gazi şehrin, tarım kenti, sanayi kenti kimliği doğrultusunda enerji giderlerinde artış gözlendi. Alternatif enerji kaynaklarına yönelme zorunluluğu ortaya çıkınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi stratejik planları ve vizyonuna enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme kararı aldı, bu yönde projeler geliştirdi. Uygun araziler seçildi, kurulacak santraller için uygulama projeleri hazırlandı.

2015 yılında yapımına karar verilen 1 MW Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali'nin, 18 Ağustos 2016 tarihinde inşaatına başlandı. 2017 yılında yapım işi tamamlanarak Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali devreye alındı. Santralin devreye alınmasından bu yana 2 milyon 943 bin 644 Kwh elektrik üretildi, bu rakam bin 250 konutun 1 yıllık tükettiği elektriğe eşdeğer oldu.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleriyle 4 yıl boyunca ulusal ve uluslararası platformlarda birçok ödüle layık görülen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin 2023 hedefine odaklı projeler geliştirmeye devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA