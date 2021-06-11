Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Akçapınar'a anında müdahale etti
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Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Akçapınar'a anında müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Akçapınar'a anında müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar mahallesinde yaşanan sağanak yağış sonucu oluşan su baskınına anında müdahale etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar mahallesinde yaşanan sağanak yağış sonucu oluşan su baskınına anında müdahale etti. Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk, sorunu kısa süre içerisinde çözen Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar mahallesinde yaşanan sağanak yağışın neden olduğu su baskınına anında müdahalede bulundu. Mahalle sakinlerinin mağdur olmaması adına 2 kanal açma, bir vidanjör, 2 itfaiye aracı ve motopomplarla kısa süre içerisinde mahalleye ulaşan ekipler, yağmur sularıyla gelen toprak ve taşların doldurduğu kanalizasyon hatlarını açarak suyun tahliye edilmesini sağladı. MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de olay anında mahalleye giderek yapılan çalışmaların takibini yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ seferber oldu

Mahalle muhtarı Ekrem Hayri Türk, yaşanan soruna anında müdahale edildiğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Ben 60 yaşında birisi olarak hayatımda böyle yağmur görmedim. Kendimden büyüklere sordum onlar da görmediklerini söylediler. Kısa bir süre önce MASKİ tarafından koruge borularımız döşenmişti. Geçtiğimiz yıllarda mahallemizde yaşanan orman yangınından dolayı yangınlara daha kolay müdahale edebilmek adına yapılan çalışmalarda koruge borularımız zarar gördü. Bu tahribattan dolayı bu sıkıntıyı yaşadık. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkilileri seferber oldu. Genel Müdürlerinden, daire başkanlarına, şeflerine kadar hepsi yanımızdaydı. Anında müdahalede bulundular. Allah hepsinden razı olsun. Orman çalışmaları biter bitmez MASKİ tarafından koruge borularımızın tekrar döşeneceğini öğrendim" diye konuştu. - MANİSA

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Akçapınar'a anında müdahale etti
Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Akçapınar'a anında müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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