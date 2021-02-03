Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR'dan vatandaşlara iş desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde 763 vatandaş, vasıflarına uygun işletmelere yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan İş ve Kariyer Merkezi vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Milli İstihdam Seferberliğine destek vermek, iş arayan vatandaşları kendi ihtisas alanlarına yönelik işletmelere yönlendirmek ve iş veren ile işçi arasında köprü kurmak amacıyla 2019 yılından bu güne 763 kişi işe yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesine ulaşan iş taleplerini bünyesinde toplayan merkez, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları (STK) gibi farklı kanallardan iş taleplerine de cevap veriyor. Yerinde istihdamda bir model olan merkez aynı zamanda eğitim, rehberlik ve yönlendirme gibi geniş yelpazedeki hizmetlerini iş arayanlar ve iş verenlere ücretsiz sunuyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 2020 yılının mart ve nisan aylarında 78 kişi işe yerleştirildi.

Öte yandan merkez, vatandaşın iş sahibi olması için yoğun gayret sarf ederken bunun yanında kariyer planlamalarına da yardım ediyor, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına da katkı sağlıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal