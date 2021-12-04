ANTALYA (Habermetre) - Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odası protokol imzaladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri düzenlenmesine ilişkin Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Korkuma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin biyosidal uygulayıcı eğitimleri TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından verilecek. İşbirliğine ilişkin protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Çevre Mühendisleri Oda Başkanı Derya Ünver tarafından imzalandı.

3 YIL GEÇERLİ OLACAK

3 yıl geçerli olacak protokole imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,

"Vektörel mücadele çalışmalarımız 19 ilçemizde yaz-kış devam ediyor. Bu amaçla halk

sağlığı açısından önemli riskler taşıyan zararlılara karşı mücadele edecek olan

personellerimize uzmanlar tarafından eğitim verilmesini çok önemsiyoruz. Çünkü bu ürünlerin doğru kullanımı hem insan, hem çevre sağlığı açısından çok önemli. Çevre dostu bir belediye olarak çevre hassasiyetimizi her çalışmamızda en önde tutuyoruz" dedi.

ANTALYA İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak meslek odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle işbirliği protokolleri yaptıklarını ve ortak akılla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, imzalanan protokolün de Antalya için son derece önemli olduğuna değindi. Başkan Böcek, "Çevre Mühendisleri Odamız vektörel mücadele için çalışan çalışma arkadaşlarıma her türlü desteği verecekler. İşbirliği protokolü kapsamında gerekli çalımalar yapılacaktır. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR

İklim değişikliğiyle birlikte vektörel mücadelenin çok hassas bir öneme sahip olacağını belirten Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver ise uzun yıllardır Büyükşehir Belediyesi'nin vektörel mücadele ekiplerine eğitim verdiklerini söyledi. Ünver, Çevre Mühendisleri olarak bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Oda Başkanı Derya Ünver, Başkan Muhittin Böcek'e Manavgat yangını sırasında yaptığı konuşmanın fotosunun yer aldığı bir plaket takdim etti.

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