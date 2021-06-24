Büyükşehir Belediyesi ve Aski Bürokratları 180 Mahalleyi Ziyaret Etti
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Büyükşehir Belediyesi ve Aski Bürokratları 180 Mahalleyi Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediyesi ve Aski Bürokratları 180 Mahalleyi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediyesi "Büyüksehir Sahada" uygulamasi kapsaminda Aydin'in her ilçesindeki 180 mahallede vatandaslarla ve muhtarlarla bulustu.

Aydin Büyüksehir Belediyesi "Büyüksehir Sahada" uygulamasi kapsaminda Aydin'in her ilçesindeki 180 mahallede vatandaslarla ve muhtarlarla bulustu. Katilimci belediyecilik anlayisiyla yapilan toplantilarda vatandaslarin talepleri dinlendi. Toplantilardan çikan sonuçlar mahallelere önümüzdeki süreçte yapilacak olan yatirimlarin temelini olusturacak.

"Büyüksehir Sahada" toplantilarina Büyüksehir Belediyesi ve Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü bürokratlari katildi. Vatandaslara ve muhtarlara simdiye kadar ilçelere ve mahallelere yapilan yatirimlar aktarilirken yeni yatirimlari için de vatandaslarin talepleri alindi. Aydinlilara daha iyi hizmet verebilmek için düzenlenen toplantilarda alinan talepler ise gerçeklestirilmek üzere tek tek not edildi.

Baskan Çerçioglu: Gece-gündüz çalisiyoruz

Aydin'in tüm mahallelerinde vatandaslarla bulusulmaya devam edileceginin altini çizen Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu "Aydin'da yaptigimiz her yatirimi vatandaslarimizin talepleri ve beklentileri dogrultusunda yapiyoruz. Vatandaslarimiz için gece-gündüz çalismaya devam edecegiz" ifadelerini kullandi.

Kaynak: Habermetre

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