Büyükşehir Belediyesi, üretici kadınları bir kez daha Tarsus'ta buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde üretici kadın stantları "Kocaman Bir Biz" sloganıyla bir kez daha Tarsus'ta kuruldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde üretici kadın stantları "Kocaman Bir Biz" sloganıyla bir kez daha Tarsus'ta kuruldu. 50 standın kurulduğu alanda, Mersin'in birçok ilçesinden ve Tarsus'tan toplam 102 kadın, ürünlerini sergileme ve satma imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticileri desteklemeye ve ürünlerine değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda, üretici kadınlar bir kez daha Tarsus'ta stant açtı. Tarsus Kültür Park içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen gösterilerek açılan stantlarda, el emeği ürünlerin kazanca dönüşmesi ve geleneksel tatların daha geniş kesimlere ulaşması amaçlandı. 50 standın kurulduğu alanda, Mersin'in birçok ilçesinden ve Tarsus'tan toplam 102 kadın üretici, 2 gün boyunca ürünlerini satma imkanı buldu.

"Çok güzel bir ortam hazırlanmış"

Pekmez, kayısı, ceviz gibi yöresel tat ve ürünleri yetiştirip aile bütçesine katkı sunduğunu söyleyen üretici kadınlardan Nuriye Kale, "Vahap Seçer'in hazırlamış olduğu bu düzenlemelerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımı bekliyorum. Çok güzel bir ortam hazırlanmış" dedi.

Etkinliğe Mersin'den katılan yazma, bez bebek ve çeşitli elişi ürünler üreten Feray Çelik de üretin kadınların bu alanda toplandığını söyledi.

Seramik ürünlerini açılan stantlarda satma imkanı bulan Dilek Sarı ise "Biz seramik ürünler yapıyoruz. Bu ürünlerimiz iki kere fırınlama aşamasından geçiyor. Hepsi kendi el emeğimiz. Açıkçası üretmek kelimesini tam anlamıyla yaşayanlardanız. Böyle bir projede, kadın üreticiler içerisinde yer aldığımız için de çok mutluyuz. Belediyemize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Mali kaynak oluşturmak için yaptığımız bu çalışmalarımız devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görev alan Burcu Sert, kadınlara mali destek sağlamak için yapılan stant çalışmalarının bir kez daha Tarsus'ta açıldığını belirterek şunları söyledi:

"Kültür Parkı seçme nedenlerimizden bir tanesi de içinde bulunduğumuz pandemi koşullarından dolayı alanımız gayet büyük ve açık hava. Parkın belirli noktalarında 13 ilçemizden gelen kadın üreticilerimize satış yapma imkanı sunduk. Yaklaşık 50 standımız var. 102 kadın üreticimiz var. Mali kaynak sağlamak için yaptığımız bu çalışmalarımız diğer ilçelerimizde de ilerleyen zamanlarda devam edecek." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı