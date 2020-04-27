Büyükşehir Belediyesi Ulus halinde maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı Büyükşehir Belediyesi Ulus halinde maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ulus Hali esnafına maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Ulus halinde maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı

NKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ulus Hali esnafına maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüsle (Covid-19) mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Toplum sağlığını önceleyen çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ulus Hali'nde salgın hastalığın ortaya çıkmasının ardından temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ulus Hali'nde hem esnafın hem de vatandaşların sağlığı için maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığının haftada iki gün gece saatlerinde kapsamlı temizlik yaptığı Ulus Hali'nde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de haftada üç gün dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ise haftalık olarak esnafa birer kutu maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıyor. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışan Ankara Zabıtası, Ulus Hali'nin giriş ve çıkışları başta olmak üzere sosyal mesafe kuralı, temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını sık sık denetliyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Hal esnafının temizlik ve hijyene daha fazla özen göstermesini istiyoruz. Hep birlikte bu problemli dönemi aşacağımızı ümit ediyorum" derken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Ulus Hali sosyal mesafenin korunması için ayrıca duyarlılık gösterilmesi gereken bir alan. Vatandaşlarımızın konunun ciddiyetini kavramasını, virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla alınmış tedbirlere uymasını istiyoruz. Bu virüsü her beraber, el ele vererek yeneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin Ulus Hali'nde yaptığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının son derece önemli olduğunu ifade eden esnaf Özgür Karataş "Tüm bu denetimler ve uygulamalar benim, sizin, herkesin sağlığı için çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: İHA