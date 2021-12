Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan'ı doğum gününde andı

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitim, sağlık ve daha birçok konuda büyük emekleri olan Türkan Saylan'ın 86'ıncı doğum günüde isminin yaşadığı yaşam merkezinde heykel açılışı, tiyatro gösterisi gibi farklı etkinliklerle andı.

Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Doktor, bilim insanı, eğitimci, yazar, akademisyen ve kararlı bir cumhuriyet insanı olan Türkan Saylan, Muğla'mızın merkezi Menteşe ilçemizde adını taşıyan bu tesis şehrimizin ilerici yapısı ile adeta bütünleşmiş bir durumdadır. Bu muhteşem yapının adı halk oylamasıyla belirlenmiş ve Türkan Saylan adı açık ara fazla çıkmıştır" dedi.

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşamının incelendiğinde tamamen hizmetlerle dolu olduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bugün Türkan Saylan'ın 86'ncı doğum günü. Türkan Saylan yaşamı boyunca hiç umutsuz olmadı. Değerli hocamız Türkan Saylan'ın en önemli sözlerinden birisi de 'Ömrümce kendimi sıfırdan başlamaya hazır hissetmişimdir' sözüdür. Şu anda yaşadığımız olaylar, bir takım konular, özel olarak hepimizi üzen konular, umutsuzluğa kapıldığımız ve her şeyimizi kaybediyormuş gibi gelen durumda bu söz bence çok önemli. Her şey sıfırlansa bile yeniden başlamaya hazır olmalıyız. Muğla'da özellikle kadınlarımız, gençlerimiz ve yaşayanlarımızla değerli hocamızın bize söylediği gibi umutları sıfırlarsak bile yolumuza aynı yolda devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkan Saylan gibi hocalarımıza olan borçlarımızı her zaman yerine getirmeye hazırız. Biz hocamızın adını verdiğimiz be tesiste Muğla'yı birleştirmeye, her yaştan grubu burada ağırlamaya ve onların ilgi durumu ve yaş durumuna göre birlikte olabileceği alanlar oluşturmaya çalıştık. Gelecekle ilgili çok daha büyük umutlarla hep birlikte kol kola yürüyüşümüze devam edelim" dedi.

Türkan Saylan heykeli ve sergi salonu açıldı

Konuşmaların ardından Heykeltıraş Atilla Şafak tarafından yapılan Türkan Saylan heykelinin açılışı yapıldı. Ardından Türkan Saylan sergi salonu konuklar tarafından gezildi. Türkan Saylan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi misafirlerden büyük ilgi gördü. - MUĞLA