Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan'ı doğum gününde andı

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşamı boyunca gösterdiği mücadele ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve daha birçok konuda büyük emekleri olan Türkan Saylan'ın 86. doğum günüde isminin yaşadığı yaşam merkezinde heykel açılışı, tiyatro gösterisi gibi farklı etkinliklerle andı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünyaya ve Türkiye'ye çok değerli hizmetleri olan, tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) eski genel başkanı Türkan Saylan için 86. doğum gününde anma etkinliği düzenledi.

Adının verildiği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen anma programına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Parti Meclis üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

ÇYDD Genel Başkanı Yüksel, "Türkan hocamızın adının böyle bir kültür merkezinde yaşaması büyük gurur verici"

Türkan Saylan'ı doğum gününde anma etkinliğinde konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkan Saylan'ın adının yaşatıldığı yaşam merkezinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Prof. Dr. Yüksel, "Bugün Türkan hocamızın adının sonsuza kadar yaşayacağı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bulunuyoruz. Burada bulunurken acaba ben Türkiye'de miyim, yoksa başka Dünya'da mıyım diye düşündüm. Bütün binayı dolaştık. Her şey düşünülmüş. Türkan hocamızın adının bir gün böyle bir kültür merkezinde yaşayacağı ve bizimde açılışına geleceğimiz rüya gibi bir şey. Vefalı insanların Türkan hocamızın emeklerini görmüş olması ve adının bu tesiste yaşatması için çaba harcaması inanılmaz bir şey. Türkiye'de eğitim, sağlık ve daha birçok konuda büyük emekleri olan Türkan Saylan hocamızın adının bu tesiste yaşamasını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Gümüş, "Bizlerin bugün olduğu gibi yarın da çocuklarımız Türkan Saylan adını ve değerlerini sonsuza kadar yaşatacak. "

Türkiye'nin her yerinde düzenlenen ve onun adını taşıyan etkinlikler Türkan Saylan'ın ölmediğini, fikirleriyle Türkiye'nin aydınlık yüzü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şunları ifade etti: "Doktor, bilim insanı, eğitimci, yazar, akademisyen ve kararlı bir cumhuriyet insanı olan Türkan Saylan, Muğla'mızın merkezi Menteşe ilçemizde adını taşıyan bu tesis şehrimizin ilerici yapısı ile adeta bütünleşmiş bir durumdadır. Bu muhteşem yapının adı halk oylamasıyla belirlenmiş ve Türkan Saylan adı açık ara fazla çıkmıştır. Cumhuriyet değerlerinin yaşam şekline dönüştüğü bu topraklarda bugün bizler gibi yarın da çocuklarımız Türkan Saylan adını ve değerlerini sonsuza kadar yaşatacaklardır. Türkan Saylan'ın adının verildiği bu tesisi Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve ekibine çok teşekkür ediyorum. "

Başkan Gürün, "Türkan Saylan gibi aydınların sayesinde güneş hep umutla doğacak"

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşamının incelendiğinde tamamen hizmetlerle dolu olduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, şunları ifade etti: "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanımızın yanı sıra Denizli, Aydın, Söke, Kuşadası, Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris başkanları da bugün bizleri yalnız bırakmadılar ve bu etkinliği daha da anlamlı hale getirdiler. Bugün Türkan Saylan'ın 86. Doğum günü. Türkan Saylan yaşamı boyunca hiç umutsuz olmadı. En kötü şartlarda dahi, sabaha karşı evini bastıklarında bile pencereden o hasta hali ile evinin önünde toplanan kalabalığa gülerek umut verdi. Değerli hocamız Türkan Saylan'ın en önemli sözlerinden birisi de "Ömrümce kendimi sıfırdan başlamaya hazır hissetmişimdir" sözüdür. Şu anda yaşadığımız olaylar, bir takım konular, özel olarak hepimizi üzen konular, umutsuzluğa kapıldığımız ve her şeyimizi kaybediyormuş gibi gelen durumda bu söz bence çok önemli. Her şey sıfırlansa bile yeniden başlamaya hazır olmalıyız. ve biz o yolu her şey sıfırlansa bile yeniden yürüyüşe geçip onun gösterdiği hedefe ulaşmamız gerekiyor. Zaman zaman çok kötümser oluyoruz, yüreğimiz kabarıyor, öfkeleniyoruz. Ama yolumuzdan hiçbir şekilde sapmamız gerekiyor. Muğla'da özellikle kadınlarımız, gençlerimiz ve yaşayanlarımızla değerli hocamızın bize söylediği gibi umutları sıfırlarsak bile yolumuza aynı yolda devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkan Saylan gibi hocalarımıza olan borçlarımızı her zaman yerine getirmeye hazırız. Biz hocamızın adını verdiğimiz be tesiste Muğla'yı birleştirmeye, her yaştan grubu burada ağırlamaya ve onların ilgi durumu ve yaş durumuna göre birlikte olabileceği alanlar yaratmaya çalıştık. Umuyorum ki bu tesisimiz sadece Muğla merkeze değil bütün ilçelerine uzun yıllar hizmet edecektir. Tekrar hepinize bütün kardelenlere bugünde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecekle ilgili umudumuzu besleyelim. Kesinlikle umutsuzluğa, yorgunluğa hakkımız yok. Gelecekle ilgili çok daha büyük umutlarla hep birlikte kol kola yürüyüşümüze devam edelim" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkan Saylan heykeli ve sergi salonu açıldı

Konuşmaların ardından Heykeltıraş Atilla Şafak tarafından yapılan Türkan Saylan heykelinin açılışı yapıldı. Ardından Türkan Saylan sergi salonu konuklar tarafından gezildi. Türkan Saylan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi misafirlerden büyük ilgi gördü.

