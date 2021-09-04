BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON'DA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Çalışmaları devam eden büyük projelerin yanı sıra sosyal projelere de önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kadınların, özel gereksinimli bireylerin, sporcuların, çocukların ve gençlerin ihtiyaç duyduğu merkezleri birbiri ardına Trabzon'a kazandırıyor.

Çalışmaları devam eden büyük projelerin yanı sıra sosyal projelere de önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kadınların, özel gereksinimli bireylerin, sporcuların, çocukların ve gençlerin ihtiyaç duyduğu merkezleri birbiri ardına Trabzon'a kazandırıyor. Başkan Zorluoğlu, Trabzon'da bir ilk kez hayata geçirilecek Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, Planetaryum ve Bilim Merkezi, Kadın Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Akademisi, Su Sporları Merkezi ve Kuyumculuk Tasarım Merkezi Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KADIN YAŞAM MERKEZİ ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERECEK

Seçim sürecinde vaatleri arasında yer alan Kadın Yaşam Merkezi çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Beşirli Mahallesi'ndeki tenis kortunun yanındaki alanda, modern görünümlü bir Kadın Yaşam Merkezi'ni Trabzon'da ilk kez hayata geçiriyoruz. Seçim kampanyasında verdiğimiz sözlerden biriydi. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu var. Üst kısmında spor salonları, atölyeler, toplantı salonları, okuma salonu, satış birimi, çok amaçlı salonlar, kadın danışma merkezi ve kreş olacak. 50 milyon liraya mal olması planlanan projemizi belediyemiz bütçesinden değil, hayırsever bir iş insanımızın imkanları ile yapacağız. Kadın Yaşam Merkezimizi tamamlayıp hizmete açtığımızda, Trabzon'daki hanımefendiler için çok önemli bir sosyal tesis olacak. Şimdiden şehrimizin kıymetli hanımefendilerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TÜRKİYE'DE 2'NCİSİ TRABZON'DA OLACAK

Türkiye'de 2'ncisi Trabzon'da yapılan Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, "Seçim döneminde söz verdiğimiz, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi projemiz, Türkiye'de Ankara'dan sonra ikinci olacak. Burada özellikle sporcular sağlık kontrolünden geçirilecek. Trabzon gibi bir şehirde bütün sporcuların performanslarını ölçüp kayıt altına alabilecek verilerin elde edilebileceği çok önemli bir merkez olacak. Orada çalışacak personeli de belirledik ve Ankara'da altı ay sürecek bir kursa gönderdik. Tamamlandığında bölgemizde çok önemli bir eksikliği gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZ İCAT ÇIKARACAK

Trabzon'da bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Planetaryum ve Bilim Merkezi Projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Projemizin içerisinde bir adet gezegenevi (Planetaryum) var. Yine tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklarımızın, gençlerimizin tasarımlarını yapabilecekleri, beceri kazanabilecekleri 3 adet atölye olacak. Ayrıca maker atölyeleri, robotik ve kodlama atölyeleri, keşif atölyeleri, sanal küre, sanal tur merkezi, güneş saati, 3 boyutlu hatıra resim köşesi, kafe ve fuaye alanlarından müteşekkil tam anlamıyla bir Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni şehrimize kazandıracağız. Trabzon insanı esasında mucittir. Biz de bu çerçevede çocuklarımızın icat çıkarmasını istiyoruz. Ben çok özel ve önemli projeyi şehrimize kazandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey'e şahsım ve şehrim adına yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ENGELSİZ YAŞAM AKADEMİSİ HAYATA HAZIRLIYOR

Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Engelsiz Yaşam Akademisi, seçim dönemimizde eksikliğini hissettiğimiz bir diğer konuydu. Konaklar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyemize ait çok uygun bir bina vardı. Burayı Engelsiz Yaşam Akademisi olarak hazırladık ve hayata geçirdik. Trabzon'un ve Büyükşehir'in yüz akı olarak gördüğümüz projemizle, özel gereksinimli gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Bir süre önce Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz 'Engelli Araç Atölyesi' de hizmetlerine devam ediyor. Küçük ama çok kıymetli bir iş olarak görüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kullandıkları sandalyeleri evlerinden alıyoruz, tamir ettikten sonra evlerine teslim ediyoruz. Bu hizmetimizi de bütünüyle ücretsiz olarak veriyoruz" diye konuştu.

SU SPORLARI MERKEZİ HEYECAN YARATTI

Büyükşehir Belediyesince Beşirli Mahallesi'nde 1800 metrekare dolgu alanına 2 kattan oluşacak Su Sporları Merkezi yapacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Karadeniz'in incisi Trabzon'umuzda su sporları ile ilgili bir tesisin bulunmamasının eksikliğini yaşıyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle şehrimize bu tesisi kazandırarak, eksikliği gidereceğiz. İçerisinde plaj oyunları, yelken, kano, rüzgar sörfü, kulüp odası, kadın-erkek soyunma odaları, seminer salonu, mutfak, kano-yelken deposu, kafeterya ve seminer odası bulunması planlanan merkezimiz, yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. Trabzon'da bir ilk olacak merkezimizle, gençlerimizin yeni spor dallarında başarılara imza atmasını hedefliyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve projelerimizle yakından ilgilenen milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

KUYUMCULUK TASARIM MERKEZİ SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK

Kuyumculuk Tasarım Merkezi Projesi'ni de Trabzon'a kazandıracaklarını belirten Başkan Zorluoğlu, "Hasır, telkari, kazaziye ve benzeri işleme yöntemleri Trabzon ile özdeşleşmiş olup, bu bölgeye has oldukları 2006 yılında coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillenmiştir. Buna rağmen, bölgemiz kuyumculuk ürünleri ile arzu ettiği noktaya erişememiş ve rekabet üstünlüğünün avantajlarından maalesef yararlanamamıştır. Kuyumculuk Tasarım Merkezi Projesi kapsamında bir iktisadi teşekkül kurularak merkezin idaresi tarafımızca sağlanacak ve son teknoloji ile donatılmış ortak kullanım alanlarında üretilecek tasarımlarla kuyumculuk sektörüne yeni bir ivme kazandıracağız. İçerisinde Tasarım Atölyesi, Mumlama Atölyesi, 3D Yazıcı Atölyesi, Döküm Atölyesi, Yıkama ve Cilalama Atölyesi bulunacak projemiz, 2 milyon 350 bin liraya mal olacak" ifadelerini kullandı.

TARİH : 04. 09. 2021

Kaynak: Habermetre