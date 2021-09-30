BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL KALKINMA ZİRVESİ'NDE AYDIN'IN ÜRÜNLERİNİ TANITTI

İSTANBUL (Habermetre) - Türkiye'de tarimin gidisatina yön verecek önemli zirvelerden biri Istanbul'da düzenleniyor. CHP'li belediyelerin tarima verdikleri desteklerin degerlendirilmesi, kamuoyuna tanitilmasi ve bundan sonraki yol haritasinin belirlenmesi amaciyla; 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasinda Istanbul'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, 160 belediye ve 300'ü askin kooperatif yer aldigi Tarimsal Kalkinma Zirvesi basladi.

"Tarimsal kalkinmada yeni politikalar, üretici odakli çözümler" sloganiyla düzenlenen zirvede belediyeler ve kooperatiflerin tarimsal ürünlerinin yer aldigi fuar alaninda Aydin Büyüksehir Belediyesi de yerini aldi. Aydin'a özgü incir, zeytin, kestane, zeytinyagi gibi yerel ürünlerin tanitimi yapilirken; hayvanciligin desteklenmesi için kurulan Sakiz Koyun Çiftligi, koyun ve koç destekleri, küçük üreticilerin desteklendigi Aile Tipi Koyunculuk projesi, besi ve süt yemi destekleri ile ata tohumunun korunmasi ve yeniden üretime kazandirilmasi, farkli ilçelerde yer alan Büyüksehir'in üretim sahalarinda yapilan ekimlerden elde edilen deneyimler ve Büyüksehir Belediyesi'nin kirsal kalkinmaya verdigi destekler de ziyaretçilere tek tek anlatiliyor. Zirvede ayrica "Belediyelerin yerelde tarima etkisi, Aydin Büyüksehir Belediyesi örnegi" basligi altinda bir sunum da yapilacak.

CHP Genel Baskani Kiliçdaroglu, Aydin Büyüksehir Belediyesi standini ziyaret etti

Ziyaretçiler tarafindan ilgi gören Büyüksehir Belediyesi standini; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baskani Kemal Kiliçdaroglu ve Istanbul Büyüksehir Belediye Baskani Ekrem Imamoglu da ziyaret ederek, kente özgü olan incirin tadimini yapti.

"Tarimdaki iyilestirmeyi elbirligi ile nasil basaracagimizi biliyoruz. "

Zirveyi Istanbul'da takip eden Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, tarimsal kalkinmanin hayati öneme sahip oldugunu belirterek, "Aydin nüfusumuzun yüzde ellisinden fazlasi tarim ile ilgilenmektedir. Tarimsal kalkinmanin önemini yasayarak deneyimleyen bir kent olarak; tarimsal altyapi aginin, suyun, topragin, tohumun ve elde edilen ürünün pazarlandigi tedarik zinciriyle birlikte tüm asamalari planli olmalidir. Biz Büyüksehir Belediyesi olarak, çiftçiye verdigimiz destekle örnek bir sistem olusturduk. Kooperatiflere verdigimiz destekle birlikte örnek bir tedarik zinciri de olusturduk. Bunlarla birlikte ürünlerin vatandaslara ulastirildigi son halka olan magazalar konusunda da Halk Ege Et gibi bir marka yarattik. Tarimdaki iyilestirmeyi elbirligi ile nasil basaracagimizi biliyoruz. " dedi.

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