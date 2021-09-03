BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHİ YAPILARI ŞEHRE KAZANDIRIYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde kentin kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkan çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde kentin kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkan çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından restore edilerek şehre kazandırılan tarihi yapılar arasında yer alacak olan Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesindeki Sarı Köşk'te, restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, geleneksel Türk evi plan tipolojisi içerinde 'İç Sofalı' plan grubunda yer alıyor. Kare planlı olan yapı, ortada dikdörtgen bir sofanın etrafına sıralanan odalar ve yardımcı mekanlar bulunan Yapı, kot farkı sebebiyle ön cepheden bodrum katıyla beraber 3, arka cepheden ise 4 kattan oluşuyor. Kagir malzemeden yığma olarak inşa edilmiş olan yapıda başlatılan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Yapının restorasyon çalışmaları kapsamında öncelikli olarak 2018 Deprem Yönetmeliğine göre güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bununla birlikte yapıda bulunan ahşap ve taş mimari elemanların bozuk olanları aslına uygun olarak yeniden imal edilerek değiştirilip sağlam olanların bakım ve onarımı yapılmaya devam ediyor.

"Tekirdağ'ı Kültürel Varlıkları ile Anılan Bir Kent Haline Getirmek İçin Çalışıyoruz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Süleymanpaşa ilçemizde bulunan ve Sarı Köşk olarak adlandırılan kültür varlığımızda kurumumuz tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Tarihe saygı çerçevesinde ilimize kazandırdığımız tarihi değerlerimiz gibi "Sarı Köşk" de ilimizde bulunan kültür miraslarımız arasında yerini alacak. Sarı Köşk'ün restorasyon çalışmalarının tamamlanma tarihi Ocak 2022 olarak planlanmaktadır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra "Sarı Köşk" Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin kültürel faaliyetlerine ev sahipliği yapacaktır. Tekirdağ'ı tarihi mekanları ve kültürel varlıkları ile anılan bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre