Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları "Balkan Atletizm Şampiyonası"na katılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncularından 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada birinciliği kazanan Beyza Baş ile engelli koşuda ikinci gelen Merve Kurtoğlu, Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılmanın gururunu yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncularından 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada birinciliği kazanan Beyza Baş ile engelli koşuda ikinci gelen Merve Kurtoğlu, Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılmanın gururunu yaşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyza Baş Bursa'da düzenlenen şampiyonada sırıkla 3.80 metre atlayarak birinciliğini elde etti. Atlet Merve Kurtoğlu ise engelli koşu alanında gösterdiği başarıyla Türkiye ikincisi oldu.

Gösterdikleri başarı sayesinde sporcular, 12-13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Balkan Atletizm Şampiyonası'nda hem kenti hem de ülkeiy temsil etme hakkı kazandı.

Açıklamada, "Sporcularımızın gösterdiği başarılardan dolayı gurur duyuyoruz. Kazandıkları başarılardan dolayı tebrik ediyor ve Balkan Atletizm Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek