Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları "Balkan Atletizm Şampiyonası"na katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları "Balkan Atletizm Şampiyonası"na katılacak

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları 'Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncularından 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada birinciliği kazanan Beyza Baş ile engelli koşuda ikinci gelen Merve Kurtoğlu, Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılmanın gururunu yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncularından 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada birinciliği kazanan Beyza Baş ile engelli koşuda ikinci gelen Merve Kurtoğlu, Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılmanın gururunu yaşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyza Baş Bursa'da düzenlenen şampiyonada sırıkla 3.80 metre atlayarak birinciliğini elde etti. Atlet Merve Kurtoğlu ise engelli koşu alanında gösterdiği başarıyla Türkiye ikincisi oldu.

Gösterdikleri başarı sayesinde sporcular, 12-13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Balkan Atletizm Şampiyonası'nda hem kenti hem de ülkeiy temsil etme hakkı kazandı.

Açıklamada, "Sporcularımızın gösterdiği başarılardan dolayı gurur duyuyoruz. Kazandıkları başarılardan dolayı tebrik ediyor ve Balkan Atletizm Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Yunanların kendi aralarında fısır fısır konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısır fısır konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Atilla Taş Şevval Sam Seren Serengil
Spor Mert Günok Mustafa Er Roland Garros Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları "Balkan Atletizm Şampiyonası"na katılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:41:19. #1.14#

title