Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri açıldı
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Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme planı kapsamında belediyeye ait sosyal tesisleri yeniden hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri açıldı
03.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:49

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme planı kapsamında belediyeye ait sosyal tesisleri yeniden hizmete açtı. Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı sosyal tesislerde masalar sosyal mesafe ve oturma düzeni kurallarına uygun şekilde düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte Atatürk Parkı içerisinde bulunan EKDAĞ Sosyal Tesisleri ile Düden Park içerisinde bulunan Düden Balık Restoranı hizmete açtı. Tophane Çay Bahçesi de sosyal mesafe kurallarına uygun oluşturulan yeni oturma düzeniyle yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Parkı içerisinde bulunan EKDAĞ Sosyal Tesisleri alınan önlemlerin ve yapılan düzenlemelerin ardından misafirlerini ağırlamaya başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendiği sosyal tesis içerisinde misafirler için sosyal mesafe uyarı levhaları asıldı. Tesis girişinde hijyen standı kurularak misafirlerin ellerini dezenfekte etmesi sağlanıyor. Yeni kurallar gereği mesai öncesi ve belirli aralıklarla her personelin ateşi ölçülüyor. Maske takan personeller servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak servislerini gerçekleştiriyor. Aynı aileden olmak şartıyla 4 kişinin tek masada yemek yiyebildiği sosyal tesise gelen misafirler hem deniz manzarasını hem de tesisin lezzetlerini özlediklerini söyledi.

Düden Balık Çarşısı da açıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin Düden Park'ta hizmet veren Balık Çarşısı da normalleş süreci kapsamında misafirlerini ağırlamaya başladı. Koronavirüs salgını kapsamında geçici süre kapanan balık çarşısı yeniden hizmete açıldı. Tesiste girişte başlayan önlemler masaya geçilene kadar devam ediyor. Titizlikle uygulanan önlemler kapsamında girişte dezenfekte üniteleri yer alıyor. Masalar da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 1.5 metre aralıklar halinde düzenlendi.

Vatandaşlara tesis içinde gezerken maske takmak zorunluluğu getirildi. Balık seçim üniteleri cam bölme arkasında görevli personeller aracılığıyla gerçekleşiyor. Tesiste personeller ve aşçılar maske ve siperlikle çalışıyor. Hijyen kurallarının en üst seviyede olduğu Balık Çarşısı'nda her gün mesai sonu dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Perşembe günü Balık Çarşısı kapatılarak genel temizlik yapılıyor. Sosyal Tesise gelen misafirler güvenle balıklarını seçerek kaliteli hizmetin tadını çıkarabilir.

Vatandaşların ateşi ölçülüyor

Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET'in işlettiği Tophane Çay Bahçesi'nde de yeni normalleşmeyle birlikte hareketlilik başladı. Tophane'ye gelen Antalyalılar sosyal mesafe kuralına uygun oluşturulan masalara oturarak özledikleri manzara eşliğinde çayını içip güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Tophane Çay Bahçesi'de vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için masa düzenlerini oluşturuldu. Toplum sağlığı açısından daha uygun olduğu düşüncesiyle vatandaşlar self servise yönlendiriliyor. Sosyal mesafe kuralı içerisinde sıra bekleyen vatandaşların önce ateşi ölçülüyor ardından siparişini verdiği yiyecek ve içeceğini alıp masasına dönüyor.

Tophane Çay Bahçesi'de hijyen tedbirleri kapsamında karton bardak ve tabak kullanılıyor, plastik çatal ve bıçaklar paketli halde vatandaşa veriliyor. Personeller de siperlik ve maske kullanarak servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak hizmet veriyor. Tophane Çay Bahçesi'nde yine hijyen kuralları göz önünde bulundurularak elden ele kullanılan menüler yerine ayaklı menü panoları kullanılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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