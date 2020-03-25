Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan sokak hayvanlarına yemleme çalışmalarını artırarak hızlandırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan sokak hayvanlarına yemleme çalışmalarını artırarak hızlandırdı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme konusunda sorun yaşaması üzerine harekete geçerek yemleme çalışmalarını artırarak hızlandırdı. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde özellikle sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu mekanlara yemleme çalışması yapılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, her zaman olduğu gibi bu dönemde de sokak hayvanlarına daha çok sahip çıktılarını belirtti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi titizlikle yerine getirdiklerini aktaran Yaman, "Sağlık işleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz şehir genelinde dezenfekte çalışmalarını hızla sürdürüyor. Zabıta ekiplerimizde, bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler kapsamında toplu ulaşım, gıda, kafe, lokanta ve restoran ve benzeri mekanlarda sürekli halde denetimleri yaparak gerekli uyarıları yapıyorlar. Özellikle lokanta, kafe, gıda, restoran gibi sokak hayvanlarının yemek artıklarından faydalandığı mekanların tedbirler kapsamında geçici olarak kapanması beslenmelerinde sorun oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımızı yaparak daha önce yaptığımız yemleme sayısını artırdık. Şehrin muhtelif yerlerinde özellikle sokak hayvanlarının grup olarak bulunduğu alanlara yemleme yapıyoruz. Vatandaşlarımızda evde artan yemeklerle onların beslenmesine yardımcı olabilirler. Bu zor günleri insan ve hayvan sağlığı açısından en başarılı şekilde atlatacağımızdan eminim" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA