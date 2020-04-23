Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tedbirlerini artırdı
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Trabzon, Zabıta, Güncel, Haber

Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tedbirlerini artırdı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini artırdığını bildirdi.

23.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:46
Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tedbirlerini artırdı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini artırdığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması süresince Ulaşım, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri, Sağlık İşleri, Sosyal Hizmetler, Zabıta, İtfaiye, Mezarlıklar dairesi başkanlıkları ile TİSKİ Genel Müdürlüğü personeliyle görev yapacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüslerinin de önceki haftalarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi 4 gün boyunca belirlenen saatlerde sağlık görevlileri ve genelge ile istisna tutulan çalışanlar için hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, istisna kapsamındaki çalışanların, iş yeri kimlik kartları veya çalıştıkları yerlerden alacakları görev yazıları ile belediye otobüslerini kullanabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Murat Zorluoğlu, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Zorluoğlu, belirlenen kurallar çerçevesinde ihtiyaçları karşılamak üzere tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve paydaşı olduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu ile ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. Unutmayalım ki sokağa çıkma kısıtlamaları, etkileşimi azaltıp sağlığımızı korumak adına uygulanıyor. Bu zor günleri geride bırakmak için kurallara hassasiyetle uyulmasını rica ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her gün olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması süresince de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek adına tüm gücümüzle sahada olacağız. İnşallah el ele vererek bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Kaynak: AA

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