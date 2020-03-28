Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarını denetledi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüsü tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarında denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüsü tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile semt pazarındaki giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyeceği, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarların geçici süreyle kapatılacağı ve pazar tezgahları arasındaki mesafenin 3 metre olması gerektiği belirtildi. 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıtada Daire Başkanlığına bağlı ekipler, semt pazarlarında denetim yaptı. Kent genelinde yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, pazar esnafına satılan ürünlerin sağlıklı olması gerektiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Ekipler, pazar esnafından müşterilerin satılan ürünlere dokunmasına müsaade etmemelerini ve tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metreye çıkartılmasını istedi. Pazar esnafına eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlatan zabıta görevlileri, maskesi ve eldiveni olmayan bazı satıcılara maske ve eldiven verdi. Zabıta ekipleri pazarcılara alışveriş esnasında ürünleri kendilerinin vermesi gerektiğini belirterek, kurallara uymayan vatandaşları da uyardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA