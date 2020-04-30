Büyükşehir Belediyesi salgında da üreticinin yanında Koronavirüs salgınında da üreticinin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatifler aracılığıyla 65 ton taze bezelye ve 30 bin adet sakız enginarı aldı.

Gıda paketlerine bezelye ve enginar da eklendi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bezelye ve enginarları gıda kolileriyle birlikte dağıtmaya başladı.

Tarımda üretimin devam etmesi ve kentlerde de gıda sıkıntısı yaşanmaması için desteklerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'teki Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden bezelye, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) ve Çeşme Belediyesi aracılığıyla da Ildırlı üreticilerden 30 bin adet sakız enginarı aldı. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında hazırladığı gıda paketlerine geçen hafta yine kooperatiflerden aldığı taze baklanın yanı sıra birer kiloluk poşetler halinde bezelye ve dördertane taze sakız enginarı da eklemeye başladı.

Ildırlı enginar üreticisinin yüzü güldü

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle yerel pazarların yeterli talep yaratamaması ve yerel tarım festivallerinin iptal edilmesi nedeniyle ürününü tüketiciye ulaştırmakta zorlanan enginar üreticisinin yüzünü güldürdü. Sakız enginarının çiçeklenmeden tarladan alınması ve fiyat dengesinin korunması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA), Çeşme Belediyesi ve bölge muhtarları ile bir çalışma grubu oluşturdu. Çeşme'de enginar üreticilerini tarayarak Ildır yöresindeki üreticilerin salgından olumsuz etkilendiğini saptayan Büyükşehir, Ildırlı üreticilerin 30 bin adet sakız enginarının normal piyasa fiyatlarında aldı ve bu sayede Çeşme'de sakız enginarının piyasa fiyatı 1.5 liranın altına düşmesi de engellendi.

İzmir Metro A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Kriz Belediyeciliği Çeşme Koordinatörü Prof. Dr. Ufuk Tutan Çeşme'deki enginar alım sürecini yönetti. Prof. Dr. Tutan Çeşme'den üreticiden enginarın elde kalacağı endişesi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Başkan Soyer'e teşekkür

Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, "Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan sokağa çıkma yasakları üreticiyi zor durumda bırakabiliyor. Üretici günlük tüketilmesi gereken sebze meyve gibi ürünleri tüketiciye ulaştırma konusunda zorluk yaşıyor ve ürünü elinde kalabiliyor. Ancak üreticimiz sıkıntıya girdiği an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hemen devreye giriyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bu kapsamda 65 ton taze baklanın ardından 65 ton bezelye için de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile alım sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Tatlı, her ü reticiden eşit alım yaparak desteğin yaygınlaşmasını sağladıklarını da vurguladı.

Duygulandıran dayanışma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarıma desteğin süreceğini açıkladı. Çeşme'de enginar alımında kendisine anlatılanlardan etkilendiğini belirten Başkan Soyer, "Bazı küçük ölçekli üreticiler 'Komşumun daha çok ihtiyacı var, onun mahsulünü alın' diyerek bizleri yan tarladaki komşusuna yönlendirdi. Küçük ölçekli üreticilerimiz istisnasız en az yüzer tane 'Bunlar da benden Büyükşehir Belediyemize, İzmirliye helal olsun' diyerek araçlarımıza fazladan sakız enginarı yükledi. Bu bize Anadolu insanının ne kadar yüce gönüllü olduğunu, gere ktiğinde dayanışma ve imeceye ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösterdi" şeklinde konuştu.

Paketlere yeni ürünler eklenecek

Bugüne dek 67 bin 500 aileye erzak desteğinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu destek için kooperatiflere yaklaşık 30 milyon lira ödedi. Kuru gıda paketlerindeki ürünlerle beraber kavurma olarak dağıttığı eti ve Süt Projesi kapsamında çocuklara ulaştırdığı sütü de üretici kooperatiflerinden alan Büyükşehir Belediyesi, alımlarına enginar, mandalina reçeli, zeytin, soğan ve marul başta olmak üzere farklı ürünlerle devam edecek.

Kaynak: Bültenler