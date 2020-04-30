Büyükşehir Belediyesi salgında da üreticinin yanında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir Belediyesi salgında da üreticinin yanında

Koronavirüs salgınında da üreticinin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatifler aracılığıyla 65 ton taze bezelye ve 30 bin adet sakız enginarı aldı.

Büyükşehir Belediyesi salgında da üreticinin yanında
30.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:06

Gıda paketlerine bezelye ve enginar da eklendi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bezelye ve enginarları gıda kolileriyle birlikte dağıtmaya başladı.

Tarımda üretimin devam etmesi ve kentlerde de gıda sıkıntısı yaşanmaması için desteklerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'teki Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden bezelye, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) ve Çeşme Belediyesi aracılığıyla da Ildırlı üreticilerden 30 bin adet sakız enginarı aldı. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında hazırladığı gıda paketlerine geçen hafta yine kooperatiflerden aldığı taze baklanın yanı sıra birer kiloluk poşetler halinde bezelye ve dördertane taze sakız enginarı da eklemeye başladı.

Ildırlı enginar üreticisinin yüzü güldü

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle yerel pazarların yeterli talep yaratamaması ve yerel tarım festivallerinin iptal edilmesi nedeniyle ürününü tüketiciye ulaştırmakta zorlanan enginar üreticisinin yüzünü güldürdü. Sakız enginarının çiçeklenmeden tarladan alınması ve fiyat dengesinin korunması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA), Çeşme Belediyesi ve bölge muhtarları ile bir çalışma grubu oluşturdu. Çeşme'de enginar üreticilerini tarayarak Ildır yöresindeki üreticilerin salgından olumsuz etkilendiğini saptayan Büyükşehir, Ildırlı üreticilerin 30 bin adet sakız enginarının normal piyasa fiyatlarında aldı ve bu sayede Çeşme'de sakız enginarının piyasa fiyatı 1.5 liranın altına düşmesi de engellendi.

İzmir Metro A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Kriz Belediyeciliği Çeşme Koordinatörü Prof. Dr. Ufuk Tutan Çeşme'deki enginar alım sürecini yönetti. Prof. Dr. Tutan Çeşme'den üreticiden enginarın elde kalacağı endişesi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Başkan Soyer'e teşekkür

Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, "Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan sokağa çıkma yasakları üreticiyi zor durumda bırakabiliyor. Üretici günlük tüketilmesi gereken sebze meyve gibi ürünleri tüketiciye ulaştırma konusunda zorluk yaşıyor ve ürünü elinde kalabiliyor. Ancak üreticimiz sıkıntıya girdiği an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hemen devreye giriyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bu kapsamda 65 ton taze baklanın ardından 65 ton bezelye için de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile alım sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Tatlı, her ü reticiden eşit alım yaparak desteğin yaygınlaşmasını sağladıklarını da vurguladı.

Duygulandıran dayanışma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarıma desteğin süreceğini açıkladı. Çeşme'de enginar alımında kendisine anlatılanlardan etkilendiğini belirten Başkan Soyer, "Bazı küçük ölçekli üreticiler 'Komşumun daha çok ihtiyacı var, onun mahsulünü alın' diyerek bizleri yan tarladaki komşusuna yönlendirdi. Küçük ölçekli üreticilerimiz istisnasız en az yüzer tane 'Bunlar da benden Büyükşehir Belediyemize, İzmirliye helal olsun' diyerek araçlarımıza fazladan sakız enginarı yükledi. Bu bize Anadolu insanının ne kadar yüce gönüllü olduğunu, gere ktiğinde dayanışma ve imeceye ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösterdi" şeklinde konuştu.

Paketlere yeni ürünler eklenecek

Bugüne dek 67 bin 500 aileye erzak desteğinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu destek için kooperatiflere yaklaşık 30 milyon lira ödedi. Kuru gıda paketlerindeki ürünlerle beraber kavurma olarak dağıttığı eti ve Süt Projesi kapsamında çocuklara ulaştırdığı sütü de üretici kooperatiflerinden alan Büyükşehir Belediyesi, alımlarına enginar, mandalina reçeli, zeytin, soğan ve marul başta olmak üzere farklı ürünlerle devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haberler
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında Haberler
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Haberler
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Berat Albayrak Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Ebru Şallı Hande Yener
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Lionel Messi Ali Şafak Öztürk Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Aydın Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi salgında da üreticinin yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 12:21:08. #1.15#
title