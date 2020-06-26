Büyükşehir Belediyesi, salgında 1635 kişiye evde sağlık hizmeti verdi Antalya Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 1635 kişiye evde sağlık hizmetinin verildiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 1635 kişiye evde sağlık hizmetinin verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, salgın öncesinde yaşlı vatandaşların ihtiyacının giderildiği evde sağlık hizmeti, salgın sürecinde de hizmet vermeye devam etti.

Kişisel koruyucu ekipmanlarla donatılan sağlık görevlileri, hastaları evlerinde muayene ederken, kan alma, tansiyon şeker takibi gibi hizmetler veriyor.

İhtiyacı olan hastalara hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği sağlayan ekipler, 1 Mart'tan bu yana 1653 kişiye hizmet sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, evde sağlık hizmeti verin ekiplerin salgın sürecinde bir başarı örneği gösterdiğini aktardı.

Kovid-19'un, evde bakım

hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Böcek, "Pandemi döneminde sağlık hizmetlerimizde bir aksama olmazken, artan taleplere de en kısa sürede cevap verdik.

Kesintisiz hizmet veren ve sahada özveriyle çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyor,

hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA