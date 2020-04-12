Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
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Diyarbakır, Güncel

Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan sağlık çalışanları için 62 otobüs tahsis edildi.

12.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:43
Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan sağlık çalışanları için 62 otobüs tahsis edildi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplu taşıma hizmeti sokağa çıkma yasağı muafiyeti olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşlar için 62 otobüs tahsis edildi. Toplu ulaşım hizmetimizde 29 güzergah aktif olarak hizmete verilerek, Dicle Üniversitesi, Selahattin Eyyubi, Gazi Yaşargil, Kadın Doğum, Çocuk Hastanelerine toplamda 33 otobüs tahsisi yapılarak sağlık kuruluşunda herhangi bir personelin mağduriyet yaşanmaması için gerekli ulaşım hizmeti sağlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Koordinatörü Şevket Toprak, "Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü olarak 10 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren Diyarbakır'da bütün toplu taşıma araçları ve vatandaşlarımızın özel araçlarına kendi imkanlarımız ile dezenfekte işlemi yapmaktayız. Toplu taşıma hizmetimizin daha sağlıklı bir ortamda yapılması amaçlı otobüslerimize 20 Mart 2020 Cuma gününden itibaren el dezenfektanları montajı yapılarak toplu taşıma hizmetimizde ilklere imza attık. İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu toplu taşıma araçlarından yüzde 50 kapasite ile çalışma genelgesine istinaden araçlarımızda ayakta yolcu taşımayı yasaklayıp yolcu koltuklarımıza kuşak ve broşür ekleyerek her aracımızda koltuk sayısının yarısı kadar kapasite ile çalışma sistemimizi revize ettik. İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu toplu taşıma araçlarından maskesiz binişin yasaklanmasın ardından kendi imkanlarımız ile yolcularımıza ücretsiz maske dağıtımı yapılmıştır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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