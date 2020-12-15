Büyükşehir Belediyesi, petshoplara ve hayvan severlere yönelik eğitim düzenleyecek
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Büyükşehir Belediyesi, petshoplara ve hayvan severlere yönelik eğitim düzenleyecek

15.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:43
Büyükşehir Belediyesi, petshoplara ve hayvan severlere yönelik eğitim düzenleyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 22-23 Aralık tarihlerinde petshop sahiplerine ve hayvan severlere yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim seminerleri düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 22-23 Aralık tarihlerinde petshop sahiplerine ve hayvan severlere yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim seminerleri düzenleyecek. Eğitimlere katılmak isteyen esnaf ve vatandaşların, 17 Aralık Perşembe günü saat 16.00'ya kadar dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurması gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 22-23 Aralık tarihlerinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde "Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapan Kişilere- Petshop Sahiplerine" yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ayrıca 24 Aralık tarihinde de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereği "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjan

Eğitimler, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kontenjan ile gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 17 Aralık Perşembe günü saat 16.00'a kadar, dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurabilecek. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyenlerde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olmak şartları aranıyor. Başvuru esnasında istenilen evraklar şöyle:

" T.C. Kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı dilekçe, başvuru formu (Tarım ve Orman Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nden temin edebilecek), katılımcıların, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olduğunu gösteren belge, ikametgah belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi" - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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