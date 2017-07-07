Büyükşehir Belediyesi Personeline Kurumsal Eğitim Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyeler Birliği işbirliği ile belediye personeline yönelik "Kurumsal İletişim ve Kurumsal Motivasyon" konulu seminer düzenlendi.



Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan ve yaklaşık 200 personel katıldı. Çukurova Belediyeler Birliği eğitimci proje ve eğitim uzmanı Eshap Özden Topcil'in konuşmacı olduğu seminerde, kurumsal yapı ve kimlik, etkili iletişim, beden dili, takım olma, müşteri memnuniyeti konularında personel bilgilendirilirken, seminer interaktif bir şekilde gerçekleştirildi.



Eğitimde güler yüz ve tebessümün verilen hizmetteki önemi, yönetim kadrosunun alt birimlerindeki personele de motive edici davranışlarda bulunulması konularına değinildi. Eğitimde kurumsal iletişimi başarılı, motivasyonu yüksek çalışmanın kurumsallığı pekiştireceği vurgusu yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tufan, seminerde anlatılan konu başlıklarının her birinin ayrı birer eğitim konusu olduğunu vurgulayarak, belediyecilikte kurumsallığın önemine dikkat çekti ve personelin her alanda donanımlı, başarılı olması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



Eğitim Uzmanı Topcil ise belediyeye gelen vatandaşların misafir gibi ağırlanması gerektiğini ifade ederek, hizmetin bireysel değil, kurumsal ve sürekli olması gerektiğine işaret etti. Topcil, "Sizler belediye personelisiniz. Vatandaşa karşı yaptığınız hata, sadece sizleri etkilemez. Belediyenin kurumsal kimliğini etkiler. Belediyeye gelen vatandaşların memnun olarak kurumdan ayrılması ise tüm personelin başarısı olarak kuruma yansır" dedi. - MERSİN