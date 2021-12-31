Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımının ilk bölümünü hesaplara yatırdı

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesi Mersin'de ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversitelerin lisans bölümlerini kazanan 6 bin 278 öğrencinin 2021-2022 eğitim-öğretim dönemindeki öğrenim yardımlarının 350 TL'lik ilk bölümünü hesaplarına yatırdı. Öğrenim yardımından bu yıl ilk kez yararlanacak olan ön lisans öğrencilerinin de paralarının önümüzdeki günlerde hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde de üniversiteyi kazanan öğrencilere öğrenim yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu yıl 6 bin 278 lisans öğrencisine bin 600 TL, 2 bin 913 ön lisans öğrencisine de 500 TL'lik öğrenim yardımı yapılacak. Mersin'de ikamet eden ve lisans bölümünü kazanan öğrencilerin 350 TL'lik ilk tutarları yılbaşı öncesi hesaplarına yatırıldı. Ön lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin öğrenim yardımları ise önümüzdeki günlerde hesaplarına aktarılacak.

"Öğrenim yardımının 350 TL'lik kısmını hesaplarına yatırdık"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl üniversitelerin lisans bölümlerini kazanan ve 9 ilçemizde bulunan kurs merkezlerimize başvuru yapan 6 bin 278 öğrencimize öğrenim yardımı desteğinde bulunacağız. Bu yıl bin 600 TL yardımda bulunacağız. Bunun 350 TL'lik kısmını hesaplarına yatırdık. Ön lisans öğrencilerimizden 2 bin 913 öğrencimize öğrenim yardımı desteğini sunacağız. Ön lisans öğrencilerimize hala kart dağıtım işlemi devam ediyor. Kart dağıtımları 7 Ocak tarihinde sonlandırılacak. Ondan sonra en yakın zamanda da hesaplarına paralarını yatıracağız" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrenci ve velilerimizin yanındayız"

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına kurs merkezlerinde de çalışmaların sürdüğünü anımsatan Karakuş, "9 ilçemizde kurs merkezi hizmetimiz devam ediyor. LGS olarak da ihtiyaç olan bölgelerimizde kurs merkezlerimizi açıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrenci ve velilerimizin yanındayız" diye konuştu. - MERSİN