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Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için futbol turnuvası düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin ara tatil döneminde boş vakitlerini değerlendirmeleri için futbol turnuvası düzenliyor.

16.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:42
Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için futbol turnuvası düzenliyor

, ortaokul ve lise öğrencilerinin ara tatil döneminde boş vakitlerini değerlendirmeleri için turnuvası düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygusunun aşılanması amacıyla "Ara Tatil Kupası" yapılıyor.

Turnuvaya katılacak okulların, 12 kişilik oyuncu kadrosuyla başvuru yapması gerekiyor.

Başarılı olan takımlara Gazi Şehir forması verilecek.

Başvurular 18 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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