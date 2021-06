Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kent genelinde daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke serim çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde pek çok noktada eş zamanlı olarak yol yapım işlerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede hızlı ve etkin çalışmalarıyla konforlu ve güvenli yollar oluşturuyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler Aydın'ın birçok noktasında sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke serimi çalışmalarına son sürat devam ediyor. Büyükşehir'in çalışmalarıyla bir yandan kent içi trafiği hızlanırken bir yandan da yoğunlukla üreticilerin kullandığı Aydın'ın bereketli topraklarındaki dağ yolları daha konforlu hale getiriliyor.

Sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Bu kapsamında süren çalışmalardan biri olan ve Aydınlı vatandaşlardan her defasında tam not alan sıcak asfalt kaplama işler. Efeler'in Müze Bulvarı, Mesutlu ve Kızılcaköy Mahalleleri ve Adnan Menderes Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde,Söke'nin Tuzburğazı Mahallesi'nde ve Didim İnönü Bulvarı'nda Fen İşleri ekiplerince tüm hızıyla sürdürülüyor.

Üretim yollarına altın dokunuşlar

Kent içindeki yoğun çalışmalarla birlikte yayla yolları ve bereketli Aydın topraklarının üreticilerinin kullandığı dağ yolları da Büyükşehir ekiplerince altın dokunuşlar yapılıyor. Sathi kaplama çalışmaları kapsamında; Koçarlı'nın Kızılkaya yayla yolu, Efeler Paşa Yaylası yolu,Nazilli'nin İsabeyli, Yenipazar'ın Karacaören, Eğridere, Hamzabali güzergahı ve Kuyucak'ın Belenova gölet yolunda yol onarım ve temel malzeme serimi yapılıyor.

Parkeler kaplama eş zamanlı olarak pek çok noktada devam ediyor

Sıcak asfalt ve sathi kaplama yol yapım işleri ile birlikte, Büyükşehir Fen İşleri ekipleri birçok noktada parke kaplama çalışmalarına da durmaksızın devam ediyor. Yoğun süren çalışmalar kapsamında Yenipazar Alhan Mahallesi, Nazilli'de Çobanlar ve Demirhan mahalleri arası, Efeler'de Kızılcaköy, Germencik Ortaklar mahallelerinde, Kuşadası'nda Ege Yakası yolu, Söke'nin Argavlı ve Didim Elman Caddesi'nde parke kaplama işleri sürüyor.

Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli yollar oluşturduk."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Birçok noktada yol yapım ve yenileme çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli yollar oluşturduk. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için yaptığımızla yatırımlarla beraber; devam etmekte olan ve yapımına başlanacak olan çalışmalarımız ile birlikte yüzlerce kilometrelik yenilenmiş, çevre düzenlenmesi yapılmış ve estetik görünüme sahip yolları Aydın'a kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

