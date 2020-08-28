Büyükşehir belediyesi'nin öğrencilere yönelik hijyen dersi sürüyor
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Büyükşehir belediyesi'nin öğrencilere yönelik hijyen dersi sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve veliler için hazırladığı hijyen derslerine devam ediyor.

Büyükşehir belediyesi'nin öğrencilere yönelik hijyen dersi sürüyor
28.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:45

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve veliler için hazırladığı hijyen derslerine devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Servi Erdemoğlu Ortaokulu'na giderek, öğrencilere maske-mesafe ve temizlik kurallarına anlattı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, şehrin farklı noktalarında bulunan okullarda hem velilere hem de çocuklara örgün eğitim öncesi pandemiye karşı koruyucu-önleyici tedbirler hakkında başlatılan bilgilendirme eğitimleri hızlandırıldı. Eğitimde, Sağlık Bakanlığı'nın salgının yayılma riskini ortadan kaldırmak adına yayınladığı 14 kuralın uygulanması konusunda gerekli hatırlatmalar gerçekleşiyor. Böylelikle hem veliler hem de çocuklar için farkındalık oluşturuluyor. Bu doğrultuda Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil ilçesine bağlı Servi Erdemoğlu Ortaokulu'na gitti. 14 eğitmen, 3 teknik personel ve 1 psikoloğun hazır bulunduğu okul bahçesinde velilere ve ortaokul öğrencileri pandemi hakkında bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentte organize ettiği eğitim etkinliklerine 16 mahallede katılım gösteren yaklaşık 10 bin öğrenci ve ebeveyne eğitim kapsamında bilgi verilirken, çocuk maskesi-dezenfektan jelinin yer aldığı 5 bin adeti aşkın hijyen paketi, kalem ve hediyelerin dağıtımı da yapıldı.

"Okullarımız güvenli ve huzurlu bir hale gelecek"

Servi Erdemoğlu Ortaokulu'nda öğrencilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün sizleri görmek ve sizlerle hasret gidermek bizim için çok mutluluk verici. Güvenli okul ve güvenli şehir maksadıyla başlattığımız çalışmalar düzenli bir şekilde ilerleme kaydediyor. Gaziantep'i pozitif ayrıştıracağız. Okullarımızı güvenli ve huzurlu bir ortam haline getirerek çocuklarımızı ve velilerimizi rahatlatacağız. Sizler çok akıllı çocuklarsınız. Çok hızlı öğreniyorsunuz. Biraz önce sordum. Aynı anda cevabınızı verdiniz. Okulların güvenli olmaması halinde bakanlık tarafından yayınlanan genelge gereğince açılmayacağı belirtiliyor. Tatilden sıkıldınız biliyorum. Eğitime bir an önce başlamak istiyorsunuz. O yüzden maske-mesafe ve temizlik hususlarına dikkat edeceğiz. Şehirdeki vaka oranlarını düşüreceğiz. Böylelikle büyük başarı kazanacağız" dedi.

"Öğrendiklerinizi kendi hayatınızda uygulamalısınız"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin altını çizerek, "Okulların pandemi dönemine göre fiziki şartlarının geliştirilmesi gerekiyor. Okul koşullarının salgına karşı geliştirilmesi için gerçekleştirilen yoğun mesai devam ediyor. Ama hepsinden önemlisi fiziki şartları kullanacak öğrenciler, veliler, öğretmenler için eğitimler karşılık bulmalı. Çünkü sizin hassasiyetinizle okulların güvenliği artacak. Bunun başaracak olan sizlersiniz. Öğrendiklerinizi kendi hayatınızda uygulamalısınız" diye konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, virüsle mücadelenin ülkede ve şehrin dört bir yanında devam ettiğini aktararak, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'yle gerçekleştirilen iş birliklerini sürdürüldüğünü dile getirdi.

Programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal mesafe kuralına uyarak öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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