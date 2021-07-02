Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı'daki Dev Yatırımının Yapımı Devam Ediyor

Aydin Büyüksehir Belediyesi kentin altyapi hatlarini kalici ve modern sistemlerle yenilemeye devam ediyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi kentin altyapi hatlarini kalici ve modern sistemlerle yenilemeye devam ediyor. Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü (ASKI) araciligiyla yapilan hizli ve etkin çalismalariyla yenilenen Koçarli'nin 18 kilometrelik kanalizasyon hatti çalismalarinda projenin önemli bir kismi tamamlandi.

Çalisma kapsaminda genis çapli ve uzun ömürlü kanalizasyon borulari ile birlikte, 454 adet muayene bacasi ile 895 adet parsel bacasi yapiliyor. Büyüksehir Belediyesi bu projeyle birlikte Koçarli'nin altyapisina ömürlük bir yatirim gerçeklestirilmis ve yillarca sorunsuz sekilde kullanilacak yenilenmis bir hat kazandirmis olacak.

160 bin m2 parke tasi kaplanacak

ASKI, kanalizasyon altyapi çalismalari hizla devam eden sokaklardaki yollari da bastan sona yenilemek için de önemli bir yatirima imza atiyor. Kentin pek çok farkli noktasinda süren yol yapim ve yenileme çalismalari, Koçarli'da ASKI araciligiyla gerçeklesiyor. Yollarda yapilan altyapi çalismalarinin ardindan, vatandaslarin süreçten olumsuz etkilenmemesi için 160 bin m2 alani kapsayacak parke tasi kaplamasi yapiliyor.

Baskan Çerçioglu: Planli bir sekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Yapilan çalismayla birlikte Koçarli'da kalici yatirimlardan birini daha gerçeklestirmis olacaklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Büyüksehir Belediyesi olarak planli bir sekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Koçarli'daki bu çalismayla altyapi agini ve yollari bir arada yenilemis olacagiz. Ekiplerimizin planli ve etkin çalismalariyla bu önemli yatirimi eksiksiz olarak tamamlayip, Koçarli'ya yeni yatirimlar yapmaya devam edecegiz" dedi.

Kaynak: Habermetre