Büyükşehir Belediyesi'nin İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri tam kapasite çalışıyor
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Büyükşehir Belediyesi'nin İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri tam kapasite çalışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin doğa ve insan sağlığını koruyan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri tam kapasite çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri tam kapasite çalışıyor
18.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:13

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin doğa ve insan sağlığını koruyan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri tam kapasite çalışıyor. Temiz su sağlayan ve kötü koku oluşmasını engelleyen tesislerde son teknoloji kullanılarak yüksek verim elde ediliyor.

Aydın genelinde su kaynaklarının kirlenmesinin önlemek ve evsel atıkların doğaya geri dönüşü sırasında çevreyi korumak için Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla bugüne kadar 37 atık su arıtma tesisinin revizyonları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan milyonlarca liralık kritik yatırımlardan biri olan atık su arıtma tesisleri, yüksek kapasite ile çalışmaya devam ediyor.

Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Hakan Kirif, modern teknolojik donanıma sahip tesislerde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Uzman personel işin her aşamasını kontrol ediyor"

Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalışma aşamalarını anlatan Hakan Kirif, "Bu tesisteki atık su arıtma işlemleri 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşama Güzelçamlı, Davutlar ve Kuşadası merkezde bulunan terfilerle arıtmanın girişine gelmektedir. Sonra fiziksel arıtmaya giriliyor. Fiziksel arıtma yapıldıktan sonra, ileri biyolojik arıtma ünitesine geçiliyor. Son aşamada ise derin deşarjla, çevreye temiz bir şekilde deşarj ediliyor. Bu işlemler çevre, makine ve elektrik mühendislerimizin kontrolünde yapılıyor" dedi.

"Atık sular laboratuvarda 24 saat boyunca gözlem altında tutuluyor"

Gerekli tüm teknik donanıma sahip tesis laboratuvarında tesise gelen atık suların detaylı incelemesini yaptıklarını belirten Kirif, "Giriş ve çıkışlardan numune alınarak, 24 saat gözlem altında tutuyoruz. Biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, PH, katı madde, iletkenlik, sıcaklık tahlilleri yapılıyor. Bu analizleri yaparak tesisimizin daha iyi işletilmesi için yönetmelik standartları değerinde deşarj etmeyi sağlıyoruz. Numunelik su alındıktan sonra mikroskopta biyolojik arıtmadaki bakterileri inceliyoruz. Bakterilerin durumlarına bakıyoruz. Hangileri var, isteğimiz suyu arıtacak bakteriler var mı, yoğunluğu, ne kadarlık seviyeye geldiği gibi durumlara bakıyoruz. Çünkü suyun arıtılması için belli bir yoğunluğun olması gerekiyor ve belli bir çamur yaşı olması gerekiyor" dedi.

"Tesisin kontrolleri ve güvenliği elektronik olarak denetleniyor"

Tesisteki ünitelerin kontrolünün teknik elemanlar tarafından yapılarak, otomasyon ünitesi sayesinde uzaktan kontrol edilebildiğini belirten Hakan Kirif, "Tüm tesis otomatik çalışmakta, otomasyon sayesinde kontrolü sağlamaktayız. Ünitelerdeki, kapalı alanlardaki gaz seviyelerini; hidrojen, sülfür, metan gazlarının ölçümlerini buradan takip edebiliyoruz" şeklinde bilgi verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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