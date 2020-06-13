Büyükşehir Belediyesi'ne TÜRÇEV'den ödül Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısı nedeniyle TÜRÇEV tarafından verilen 'Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü almaya hak kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısı nedeniyle TÜRÇEV tarafından verilen 'Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü almaya hak kazandı. Doğa ve çevre dostu projelerle Antalya'nın geleceğini korumaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek "Ülkemizde ilk defa Mavi Bayrak ve Çevre Eğitim Birimini kuran belediye olarak çalışmalarımızı daha etkin olarak yürüteceğiz" dedi.

Doğa ve çevre dostu projeleriyle öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2001 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Mavi Bayrak Programı kapsamında yıl içerisinde gerçekleştirilen çevre eğitim etkinliklerini en iyi şekilde düzenleyenlere verilen çevre ödülünü kazanan dört belediyeden biri oldu. Başvuruları değerlendiren Ulusal Jüri bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi öğretim görevlileri ve uzmanlarından oluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrenin korunmasına yönelik hassasiyetle sürdürülen çalışmaların ve hayata geçirilen projelerin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, çevrenin korunmasının ancak çevre bilincine sahip bir toplumla mümkün olduğuna dikkat çekti. Böcek, "Çocuklarımız başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik gerçekleştirdiğimiz çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları bu açıdan önemlidir. Uluslararası Mavi Bayrak Programı, düzenlenen çevre eğitim çalışmaları ile kıyıların, çevre ve insan sağlığının korunmasını ve sürekliliğini amaç edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız dosyanın Ulusal Jüri tarafından ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduk" dedi.

"Çalışmalar daha etkin yürütülecek"

"Daha önce Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde aldığımız bu ödülün ileriki yıllarda da devam etmesini diliyorum" diyen Böcek, "TÜRÇEV tarafından bu yıl ödüle layık görülen diğer 3 belediyemizi de kutluyorum. Konuya verdiğimiz öneme istinaden ülkemizde ilk defa Mavi Bayrak ve Çevre Eğitim Birimini kuran belediye olarak çalışmaları daha etkin olarak yürüteceğiz. 2020 yılında, Belediyemiz sorumluluğunda çalışmaları yürütülerek ödül almaya hak kazanan 17 Mavi Bayraklı halk plajı sayısı ile belediyeler arasında birinci sıradayız. Gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra inşallah ödülleri teslim alacağız. Kıyılarımızın, çevrenin korunmasına yönelik yaptığımız çalışmaların karşılığını hep beraber almaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA