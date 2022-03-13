BALIKESİR (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nden yoğun kar yağışıyla mücadele

BALIKESİR Hafta sonunda etkili olan yoğun yağış öncesinde tedbir alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede etkin ve aralıksız olarak çalışmalarını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. 214 araç ve 555 personelle ihtiyaç duyulan her yerde işlemlerini yapan ekipler ayrıca sokakta yaşayan canlıları ve yüksek kesimlerde yaşayan yaban hayvanlarını da ihmal etmeyerek beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Teyakkuzda olan birimler, hafta sonu ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarını gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla kar yağışı öncesinde; toplu taşıma merkezi, üst geçitler, ana arterler ve yağışın yoğun olacağı yönünde uyarı verilen yerlerde tuzlama çalışması yapılması, buzlanmanın etkisini azaltarak kazaların önüne geçti. Ekipler; kırsal mahallelerde kapanma ihtimali olan yollarda, şehir merkezinde duraklarda, işlek caddelerde ve vatandaşların en çok kullandığı alanlarda kar küreme işlemlerini gerçekleştirdi.