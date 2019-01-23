Büyükşehir Belediyesi'nden Tramvay Duraklarına Solar Şarj İstasyonu

Büyükşehir Belediyesi'nden tramvay duraklarına solar şarj istasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Solar Şarj İstasyonu, yolcu yoğunluğu olan Gazimuhtarpaşa Tramvay Durağı ve Gaziantep Üniversite Tramvay Durağı'na yerleştirildi.

Tramvay duraklarında bekleyen vatandaşlara ücretsiz şarj imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten Solar Şarj İstasyonu'nu prototip olarak geliştirdi. Büyükşehir Belediyesi, iletişim yöntemlerinin değişimine paralel olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında geliştirdiği istasyonu, telefonun enerjisi azaldığında kitle iletişimini, kişiler arası iletişime dönüştürecek bir ortam oluşturmak amacıyla tasarladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Ekolojik Kent Tasarım Müdürlüğünce hayata geçirilen Solar Şarj İstasyonu, adını kullanıcıların ürünü kullanırken karşılıklı olarak birbirine bakan ve iletişim ortamı oluşturan tasarımından aldı.

Enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığından çevreye duyarlı bir profil sergileyen ürün, Güneş panelleri sayesinde kablolu ve kablosuz şarj imkanı sundu. Altı cep telefonunu aynı anda şarj edebilecek Solar Şarj İstasyonun tasarımında, dönüştürülebilir ve doğal olması düşünülerek iroko ahşap malzemesi kullanıldı. Ürünün metal kısmında ise, ürüne hibrit bir duruş kazandırmak ve dış mekana uyum sağlaması amacıyla taşlanmış krom malzeme yer aldı.

Tramvay duraklarına konulan solar şarj istasyonlarından memnun olduğunu dile getiren Mustafa Alas isimli vatandaş, "Telefonumun şarjı bitince ben artık bu istasyonlarda telefonumu şarja takabiliyorum ve aynı zamanda telefonumu kullanabiliyorum. Bu uygulama çok önemli ve çok faydalı bir uygulama. Yapanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA