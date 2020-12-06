Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama

Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hafta sonu yaşanan iki günlük sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarını unutmadı. Şehirdeki mamamatiklere, belirlenen meydan ve parklardaki noktalara mama ve su bırakıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü boş sokaklarda bir başına kalan hayvanları aç bırakmamak için her zaman olduğu gibi sokağa çıkma yasağının olduğu iki günlük hafta sonunda da mamamatiklere, kent genelindeki meydanlara, parklarda belirlenen noktalara ve Değirmen Boğazı'nda yaşayan hayvanlara mama bıraktı. Aynı zamanda kent genelinde yine belli noktalarda yer alan su kapları da dolduruldu. Mama dağıtım işlemeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı üzerine hafta sonu ve hafta içi aralıksız bir şekilde devam edecek.

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli tüm arkadaşlarının sokak canlıları ile yakından ilgilendiklerini dile getiren Radyoloji Teknikeri Tuğba Nur Kurtbaş, "Normal günlerde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı zamanlarda da bizler tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Sokak canlılarımızın beslenmeleri ve sağlıkları için ekiplerimizle biz 7/24 buradayız ve burada da olmaya devam edeceğiz. Sizler de kapınızın önüne bir kap mama bir kap su koyarak yardımcı olabilirsiniz. Sokak canlılarımızı sevgisiz ve mamasız bırakmıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK