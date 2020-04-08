Büyükşehir Belediyesi'nden şirket yöneticilerine koronavirüs görevi
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Koronavirüs, Tunç Soyer, Güncel

Büyükşehir Belediyesi'nden şirket yöneticilerine koronavirüs görevi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer koronavirüs krizinde metropol dışındaki 19 ilçede daha etkin bir çalışma yürütmek için düğmeye bastı.

08.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:16
Büyükşehir Belediyesi'nden şirket yöneticilerine koronavirüs görevi

Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun yönetiminde şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri ilçelerde sahaya çıktı.

"Kriz Belediyeciliği" altında çalışmaları örgütlemek, koordine etmek ve kolaylaştırmak için metropol dışında kalan 19 ilçe için de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer farklı bir çalışma modeli yürürlüğe koydu. Belediye adına destek sağlamak ve yardım götürmek üzere Büyükşehir BelediyesiBaşkan Vekili Mustafa Özuslu liderliğindeki belediyeye bağlı 13 şirketin yönetim kurulu başkanlarının ve genel müdürlerin her biri bir ilçede görevlendirildi.

Her ilçede görevlendirilen isimler, burada belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetim Hizmetleri birimleriyle koordineli bir şekilde yurttaşlara destek veriyor. Görev aldıkları ilçelerde yurttaşların ihtiyaçlarını sorarak sorunları belirleyen yöneticiler ihtiyaç halinde gıda desteği, maske ve eldiven dağıtılması ve aksayan belediye hizmetlerinin bitirilmesi konusunda şirket olanaklarını da kullanıyor.

Başkan Vekili Özuslu koordinatör

Kendi görev yeri Aliağa olan, aynı zamanda 19 ilçedeki organizasyonu da yürüten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, çalışma yaptıkları yerlerde parti ayrımı gözetmediklerini, her ilçede titiz bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Özuslu, "İster CHP'li belediyeler olsun, isterse AK Partili belediyeler olsun, her yerde aynı özveri ile çalışıyoruz. Bizler görev yaptığımız yerde Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayacağız. Bu model ile metropol dışındaki ilçelerin fiziki uzaklığından kaynaklanan dezavantajını gideriyoruz" dedi.

"İşini kaybeden binlerce insan var"

Görüştükleri kişilerden bazılarının gıda veya hijyen paketi istediğini aktaran Özuslu şunları söyledi: "İhtiyacı olanlar da çıktı. Evinde yiyeceği bulunmadığını belirtenler ile hijyen paketi isteyenler not edildi. Rapor haline getirildi. Ve şimdi bu ilçelerimizde gelen taleplerin karşılanması yönünde geri dönüşler başladı. Koronavirüs krizinde işini kaybeden binlerce insan var. Evine ekmek gitmiyor. Bize bir sürü mesaj geliyor, 'Yiyeceğimiz yok' diyorlar. Bunları görmek zorundayız. Sosyal belediyecilik bugünler için var. Bu ilçelerimizdeki gıda ve hijyen paketi dağıtımını da Biz Varız dayanışmasıyla koordineli bir şekilde, şirketlerimizin olanaklarını da devreye sokarak yapacağız. Bu nedenle bizim yaptığımız bu çalışma doğru bir çalışma oldu."

Kaynak: Bültenler

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