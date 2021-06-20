Büyükşehir Belediyesi'nden Sağanak Yağış Sonrasında Yaşanan Taşkına Anında Müdahale

Aydin'in birçok noktasinda aniden bastiran saganak yagmur yer yer taskinlara yol açti ve suyla birlikte tasinan çamurlar yollarin kisa süreli kapanmasina neden oldu.