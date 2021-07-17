Büyükşehir Belediyesi'nden okuma atölyeleri
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Büyükşehir Belediyesi'nden okuma atölyeleri

Büyükşehir Belediyesi'nden okuma atölyeleri
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür-sanat kenti haline getirme vizyonu çerçevesinde "Kütüphanede Atölye Var" etkinlikleri sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür-sanat kenti haline getirme vizyonu çerçevesinde "Kütüphanede Atölye Var" etkinlikleri sürüyor. Çocuklar ve yetişkinler için iki farklı şekilde düzenlenen ücretsiz atölyeler okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi edebiyattan yola çıkarak düzenlediği "Kütüphanede Atölye Var" etkinliklerine devam ediyor. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından çocuklar ve yetişkinler için iki farklı şekilde düzenlenen atölyeler okuma alışkanlığı kazandırmayı ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Yaşayarak öğrenme yöntemini benimseyen atölyelerde yaratıcı dramadan faydalanılıyor.

Yetişkin atölyeleri

Ali Kırkar ve Serdar Solkun tarafından verilen yetişkin atölyeleri sonbaharda da sürecek. Ağustos ayının ilk atölyesi 4 Ağustos 14: 00- 17: 00 arasında "Gökyüzü Herkesin" başlığıyla yapılacak. 12 Ağustos 15: 00-17: 00'deki atölyenin başlığı ise "Yaşamın Gör Dediği" olacak.

"Yaşam Uzun Haiku Kısa" 14 Eylül 16: 00- 18: 00 arasında, "Masalın Gerçeği" 20 Ağustos 16. 00-18. 00 arasında, "Haydi Yamayalım" 6 Ekim 16. 00-18. 00 arasında ve "Haydi Yazalım" ise 11 Ekim 16. 00-18. 00 arasında yapılacak.

Çocuk Atölyeleri

Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen çocuk atölyelerinin yürütücüleri ise Ayşegül Eroler ve M. Mine Özbek. Atölye çalışmalarına 5-12 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. 21 Ağustos'ta 5-6 yaş için "Yazı yazan inekler" başlıklı atölye, 28 Ağustos'ta 10-12 yaş için "Bayılan Kadın", 18 Eylül'de 10-12 yaş için "Bir fikirle ne yaparsın? " ve 16 Ekim'de 5-6 yaş için "Bahar; Bir değişim hikayesi" 11: 00- 15: 00 saatleri arasında yapılacak.

Ücretsiz atölyelere kayıt yaptırmak için kultursanat@izmir. bel. tr adresine mail göndermek gerekiyor. Katılım sayısı her atölye için 20 kişiyle sınırlı. Bir kişi aynı kategoride en fazla iki atölyeye katılabiliyor. Atölyeler iklim koşullarına göre Ş@to Kütüphanesi, Kent Kütüphanesi ya da Işılay Saygın Kütüphanesi'nde yapıldığı için katılımcılara yer bilgisi atölyenin hemen öncesinde bildiriliyor.

Kaynak: Habermetre

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