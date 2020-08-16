Büyükşehir Belediyesi'nden okullara oyun ve spor alanı
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Büyükşehir Belediyesi'nden okullara oyun ve spor alanı

Büyükşehir Belediyesi'nden okullara oyun ve spor alanı Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Okullar Hayat Oluyor' projesi kapsamında okul bahçelerini çocuklar için eğlenceli hale getiriyor.

16.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:14

Büyükşehir Belediyesi'nden okullara oyun ve spor alanı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Okullar Hayat Oluyor' projesi kapsamında okul bahçelerini çocuklar için eğlenceli hale getiriyor. Oyun ve spor alanlarının çizildiği okul bahçeleri, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencileri bekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Pandemi sonrası okullarına dönecek öğrencilerimizin keyifli zaman geçirmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun'da turizmden spora, altyapıdan üst yapıya, eğitimden kültüre birçok alanda vatandaşın memnuniyeti ve güvenliği için çalışmalar gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarda da çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Okullar Hayat Oluyor' projesi ile öğrencilerin motivasyonunu artırarak eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Öğrencilerin ders aralarında eğlenceli vakit geçirmesi için başlatılan proje kapsamında okul bahçelerine ve çıkmaz sokaklara yapılacak oyun ve spor alanı çizgileriyle teneffüslerin eğitici ve eğlenceli geçmesi amaçlanıyor.

Eğitime verdikleri önemi her zaman dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eğitim kalitesinin artmasının motivasyona bağlı olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilerin okul ortamından en verimli şekilde yararlanmaları, teneffüslerde eğlenceli vakit geçirmeleri için yaptığımız bu tür çalışmalar ile motivasyonu arttırmayı amaçlıyoruz. Motivasyonu artan öğrencinin eğitiminin daha başarılı olduğu bilinen bir gerçek. Bu düşünceyle yaptığımız çalışmalarda öğrencilerin yaş gruplarına uygun oyun ve spor çizgilerini uygulamaya başladık. Projenin asıl amacı ise oyun temelli öğrenme becerilerinin geliştirilmesi ve sportif yeteneklerin ortaya çıkarılması. Yaptığımız bu proje ile pandemi sonrası okullarına dönen öğrencilerimize bir sürpriz yapmak istedik" diye konuştu.

18 derslikli olan ve ilk defa bu yıl eğitim vermeye başlayacak olan Maarif İlkokulu'nda gerçekleştirilen uygulamadan memnun olduğunu belirterek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür dileklerini ileten Okul Müdürü İlknur Köroğlu Şen, "Çocuklar teneffüslerini çok verimli geçirecek. Bu tür oyunlarla çocuklar birbirleriyle daha sağlıklı görüşmeyi, gözlem yapmayı, saygı duymayı öğreniyorlar. Teneffüsler ve beden eğitimi derslerimiz çok güzel geçecek. Çocuklar kendilerini oyalandıracak, kendilerini eğlendirecek bir şeylere kavuştular. Oyun kurma iletişime geçmek için çok önemli. Çok faydalı buluyoruz. Büyükşehir Belediyemize bize bu olanağı sağladığı için teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuklarımız için pandemi sonrası okul açılırsa bu güzel bahçede oynayacaklar" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden okullara oyun ve spor alanı

Kaynak: İHA

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