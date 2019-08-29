Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

29.08.2019 16:00

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı'nın Talas'ta düzenlediği vefa programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vefa programına Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici, il ve ilçe yöneticileri, partinin farklı kademelerinde görev yapmış isimler ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Büyükkılıç, "Bizim sevdamız da kaygımız da ay yıldızlı Türk Bayrağına, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak ve inancımızı geleceğe taşımaktır. Rabbim, Cumhuriyetimizi ilelebet geleceğe taşısın. Şehitlerimize rahmet diliyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar olmazsa biz olmazdık. Geçmişimizi de geleceğimizi de bileceğiz ve önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Beydeğirmeni Zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi için toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Beydeğirmeni'nde yatırım yapacak üreticilere devlet destekleriyle ilgili bilgi verildi.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, herkesin bu önemli yatırım için gayret gösterdiğini belirterek, el ele gönül gönüle aşılamayacak hiçbir sorun olmadığını belirtti.

Bugüne kadar 305 yatırımcıya Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nden parsel verildiğini açıklayan Başkan Büyükkılıç, "Hayvancılıkta ne kadar katma değer sağlarız, üretimi ne kadar artırırız, bunun gayreti içindeyiz. Besmele ile yola çıkın ve mevcut şartları iyi değerlendirin. Görüldüğü gibi Ticaret Borsamız danışmanlık desteği veriyor, belediyemiz tapuların verilmesi için gayret gösteriyor, devletimiz hayvancılığı teşvik için çırpınıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA