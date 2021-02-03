Büyükşehir Belediyesi'nden Hüyük'teki öğrencilere tablet desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükşehir Belediyesi'nden Hüyük'teki öğrencilere tablet desteği

03.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:53
Büyükşehir Belediyesi'nden Hüyük'teki öğrencilere tablet desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüyük ilçesine gönderilen tabletler, öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüyük ilçesine gönderilen tabletler, öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 10 bin tabletin teslimatını yaptı.

Bu kapsamda Hüyük ilçesine gönderilen tabletler de uzaktan eğitime katılamayan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kriterlere uygun olan öğrencilere dağıtılmak üzere ilçeye gönderildi.

Tabletler İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem tarafından öğrencilere teslim edildi.

Kaymakam Demirkol, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tablet projesinin pandemi sürecinde öğrencilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı gidermesi adına adeta ilaç gibi geldiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza eğitime verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.

Belediye Başkanı Çiğdem ise Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlattığı kampanya çerçevesinde 10 bin tabletten 170'inin Hüyük ilçesine geldiğini hatırlatarak, "Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve devletimize minnettarım, teşekkür ediyorum. Tabletlerimizi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verirken, içlerinde 6 aylık internet paketleri de bedava olarak gönderilmiş. Öğrencilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Ziya Selçuk Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Barış Manço Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi'nden Hüyük'teki öğrencilere tablet desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:56:34. #1.14#
title