Büyükşehir Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü etkinliği

04.10.2019 13:35

Mardin'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, etkinlikte okullardan barınağa gelen ve ilk kez hayvanlara öğrencilere hayvanları korumanın ve sevginin önemini anlattı.



Hayvanları Koruma Günü kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Kadın ve Gençlik Daire Başkanı Mehtap Bingül, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, barınağı ziyaret ederek modern hayvan hastanesi ve barınaktaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaman, Hayvanları Koruma Günü kapsamında barınağı ziyaret eden öğrencilerle beraber barınaktaki hayvanları mamalarla besleyip öğrencilerin korkularını yenerek hayvanlara dokunmalarını sağladı.



Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları barınağının bölgede örnek bir barınak olduğunu belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağı ve hayvan hastanesinde gençler, vatandaşlarımız ve öğrencilerimize farkındalık oluşturmak amacıyla bir program düzenledik. Buradaki amacımız hem hizmetleri göstermek hem de burada ki bakımını yapmış olduğumuz 250'ye yakın sahipsiz hayvanı, onlarla tanıştırmak, onlara sevdirmek ve farkındalık oluşturmaktı. Çok kalabalık bir öğrenci grubu ve vatandaşlarımız buradalar. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağı, bölgenin en büyük barınaklarından bir tanesi. Özellikle burada Sokak Hayvanları Hastanesi çok önemli. Bölgede diğer illerden gelen bakıma muhtaç ve ameliyat olması gereken hayvanları tedavi yapma imkanına sahibiz. Aynı zaman da burada bu imkanımız olmasa da her türlü ulaşım aracıyla da İstanbul ve Ankara'daki hayvan hastanelerine gönderme imkanına sahibiz. Mardinli hemşehrilerimiz ve çocuklarımız burada hem hayvanlara olan ilgilerini hem de hayvanlara olan sevgilerini gösteriyorlar. Bizde bundan mutlu oluyoruz. Bu tür etkinlikleri sadece 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nde değil diğer zamanlarda da yapmayı arzu ediyoruz ve yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin en ünlü hayvan bakıcıları ve hayvan terbiyecilerini Ankara ve İstanbul'dan getirdik. Genç ve öğrencilerle buluşturduk. Buna yine devam edeceğiz" dedi.



Vali Yaman, etkinlikte sokak hayvanları hakkında bilgilendirilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. - MARDİN

Kaynak: İHA