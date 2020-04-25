Büyükşehir Belediyesi'nden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi
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Mardin, Yerel, Haber

Büyükşehir Belediyesi'nden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi

Büyükşehir Belediyesi'nden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak evde kalan vatandaşa, üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi düzenlemeye başladı.

25.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:47
Büyükşehir Belediyesi'nden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi

Büyükşehir Belediyesi'nden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi

MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak evde kalan vatandaşa, üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi düzenlemeye başladı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların moralini yüksek tutmak için Ramazan ayının başlamasıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere 3 dilde ilahi dinletisi düzenliyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık tur aracı ile merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirdi. Pencere ve balkonlarına çıkarak ilahi ziyafetini dinleyen vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazanın manevi ruhuna uygun şekilde seslendirilen ilahilere eşlik etti. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların moralini yüksek tutmak için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Çalışmaların vatandaşların memnuniyeti ve talepleri doğrultusunda devam ettiğini belirten Yaman, "Tüm dünyayı etkileyen korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge ve ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamda korona virüs ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte salgınının yayılmasını önlemek adına çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin gerek temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz gerekse de morallerini yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarından oluşan ekibimiz, ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan hemşehrilerimizin moralini yüksek tutmak için daha önce Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konserler verdi. Hemşehrilerimizin memnun kaldığı bu çalışmaların devamı olarak üstü açık tur aracı ile Ramazan ayı boyunca ekibimiz ilahiler seslendirecek. Tüm hemşerilerimin mübarek Ramazan ayını tebrik eder, inşallah, hemşehrilerimiz ile bu zor zamanları hep birlikte aşacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nden evde kalan vatandaşa 3 dilde ilahi dinletisi

Kaynak: İHA

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Manşet

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