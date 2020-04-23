Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan töreni
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Muhittin Böcek, 23 Nisan, Güncel, Haber

Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan töreni

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

23.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:51
Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan töreni

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Büyükşehir Hizmet Binası önünde tören düzenledi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve zabıta personeli katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilen tören, saygı duruşu ve Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye öndeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Antalyalıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. Yıldönümünü kutlayan Başkan Muhittin Böcek, "Bu yıl bayramımızı korona salgını nedeniyle biraz buruk kutluyoruz. Ama asla umutsuz değiliz. Bugün, en büyük kahramanın geleceğin kahramanlarına armağan ettiği en güzel¬ bayram. Elbette bu günler geçecek. Daha nice bayramlarda sokaklarımızı, caddelerimizi dolduracağız. Ellerimizdeki bayrakları coşku ve gururla sallayacağız. TBMM'nin açılışının 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şimdilik evde kalın, sağlıkla kalın. Atatürk"le kalın" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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