Büyükşehir Belediyesi Naldöken Yolunu Genişletiyor
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Büyükşehir Belediyesi Naldöken Yolunu Genişletiyor

Büyükşehir Belediyesi Naldöken Yolunu Genişletiyor
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Büyükşehir Belediyesi Naldöken yolunu genişletiyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde dar olduğu için tehlike oluşturan 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken grup yolunu 18 metre genişleterek, asfaltlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Naldöken yolunu genişletiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde dar olduğu için tehlike oluşturan 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken grup yolunu 18 metre genişleterek, asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, eskiden göç için kullanılan, hem dar hem de taşlık olmasından dolayı hayvanların nallarının zarar görüp dökülmesi nedeniyle Naldöken ismini alan Korkuteli Naldöken grup yolunda çalışma yapıyor. Ekipler, Kargın Mahallesi'nde bulunan ve 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken yolunu genişletiyor. Daha önce iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı yol 18 metreye genişletiliyor. Alt yapısı tamamlanan bölümler sathi asfaltla kaplanıyor. Grup yolu Korkuteli ilçe merkezine uğramadan Burdur ve Bucak'a ulaşım sağlaması açısında da önem taşıyor.

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Kaynak: Habermetre

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