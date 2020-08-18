Büyükşehir Belediyesi mühendisleri yerli yazılım üretti Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mühendisler "Bulut Kayseri" adıyla yerli yazılım üretti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mühendisler "Bulut Kayseri" adıyla yerli yazılım üretti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bilişim alanında da önemli çalışmalar yürütüyor.

"Akıllı Şehir Kayseri" çalışmaları ile öncü olan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki mühendislerin yazılımını gerçekleştirdiği "Bulut Kayseri" sistemi ile yüzde 100 yerli yazılım kullanıyor.

Güvenlik başta olmak üzere her açıdan kamu hizmetlerine cevap verecek şekilde hazırlanan "Bulut Kayseri" yazılımı ile hem veri depolama hem de dosya transfer işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Tamamen bünyesindeki mühendisler tarafından yazılımı gerçekleştirilen "Bulut Kayseri" sistemini kullanmaya başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli ve milli çalışmalara desteğini sürdürecek.

Kaynak: AA