BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHARREM AYINDA GÖNÜL SOFRALARI KURDU

Muharrem ayinin baslamasiyla birlikte Aydin Büyüksehir Belediyesi Muharrem ayi programlari düzenliyor.

Muharrem ayinin baslamasiyla birlikte Aydin Büyüksehir Belediyesi Muharrem ayi programlari düzenliyor.

10 Agustos Sali günü baslayan ve bugün son bulacak olan programlarda binlerce vatandas bir araya geldi. 9 ilçede ve 14 mahallede kurulan sofralarda oruçlarin kabul olmasi için dualar edildi.

Baskan Çerçioglu: Tüm canlarin tuttugu oruçlar kabul olsun

Sosyal medya hesaplarinda Muharrem ayi ilgili bir mesaj yayinlayan Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Muharrem ayinin ülkemize baris, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm canlarin tuttugu oruçlar kabul olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre