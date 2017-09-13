Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Meclis Toplantılarına Başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantılarına başladı.



Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 14.00'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün Başkanlığında yapılan toplantının ilk birleşimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclis toplantısında ilk olarak 15 Ağustos 2017 tarihinde yapılan toplantının karar özeti okunarak kabul edildi. Toplantıda ilk olarak, Battalgazi Atabey feribot iskelesinde yapımı devam eden büfe, yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası ve tuvaletin 5 yıllığına kiraya verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Akçadağ ilçesi Dutlu Mahallesi civarında bulunan ve Döney Şahin'e ait olan 103 ada, 52 nolu parselin mezarlık olarak kullanılmak kaydıyla Büyükşehir Belediyesine bağışlanması da kabul edilirken, bu bağıştan dolayı Meclis Başkan Vekili Şefik Şengün hayırsever vatandaşa teşekkür etti. Toplantıda, Bulgurlu Mahallesi sınırlarında bulunan Yeni Malatyaspor Stadyumunun bir yıllık süre sonuna kadar kullanım hakkının Yeni Malatyaspor Kulübüne verilmesi ile ilgili protokol iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edildi. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Abdullah Gül parkı içinde bulunan 655 ada 412 taşınmazın tekrar Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne 4 yıllığına tahsis edilmesi de mecliste kabul edildi. Gündemde yer alan diğer maddelerin bir kısmı ertelenirken, bir kısmı da görüş alınması için ilgili komisyonlara havale edildi.



Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimini 18 Eylül Pazartesi günü saat 15: 00'da yapmayı kararlaştırdı. - MALATYA